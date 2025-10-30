Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsClashes against Aligarh Municipal Corporation action; stones thrown at SDM vehicle, driver- security guard injured
एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसर ने भागकर बचाई जान; ड्राइवर और गनर घायल

Thu, 30 Oct 2025 09:22 AMDeep Pandey अलीगढ, हिन्दुस्तान
यूपी के अलीगढ़ में महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव असदपुर कयाम में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने टीम के सामने जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते टीम को बीच में ही कार्रवाई बंद करके लौटना पड़ा। लेकिन, उसी दौरान वहां से गुजर रही अतरौली एसडीएम की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और पथराव करके उसका शीशा तोड़ दिया। एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई। पत्थर लगने से उनका चालक व गनर घायल हो गए। बाद में पुलिस बल ने हालात संभाले। मामले में आठ नामजद व 25-30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। देररात एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का जायजा लिया।

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसका लोगों ने विरोध किया। टीम लौट गई थी, तभी वहां से एसडीएम अतरौली की गाड़ी गुजर रही थी, जिस पर लोगों ने पत्थर फेंके। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बाउंड्रीवॉल टूटते ही उग्र हो गई थी भीड़, मची अफरा-तफरी

गांव असदपुर कयाम में जैसे ही निगम की टीम ने बाउंड्रीवॉल तोड़ी, तभी भीड़ उग्र हो गई। इसके चलते अफरा-तफरी मच गई। मुकदमे में टीम पर भी हमला व पथराव करने के अलावा नगर निगम के लोडर ट्रक के भी शीशे टूटने का जिक्र है। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात है। वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।

पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा

एसएसपी के अलावा पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात में ही पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया। अन्य की तलाश में टीमें लगी हुई थीं। मामले में नगर निगम के संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें कहा है कि गांव असदपुर कयाम में गाटा संख्या 328 राजस्व अभिलेखों में ऊसर अंकित होने के कारण सरकारी भूमि है। इस भूमि सहित अन्य गाटा भूमियों पर पूर्व से अतिक्रमण था। इसे हटाए जाने व सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों व नागरिकों द्वारा शिकायत की जा रही थीं। इस संबंध में नगर निगम स्तर से भूमियों की जांच कर कब्जा हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी कोल को अनेक पत्र प्रेषित किए गए थे। इसी क्रम में बुधवार शाम को तहसील कोल की संबधित राजस्व टीम लेखपाल नीरज व नायब तहसीलदार प्रवीन तोमर की उपस्थिति में नगर निगम टीम गाटा संख्या 328 की जांच कर रही थी। अतिक्रमण हटाने के लिए सभी से कहा गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Nagar Nigam अन्य..
