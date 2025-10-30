एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसर ने भागकर बचाई जान; ड्राइवर और गनर घायल

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा। अतरौली एसडीएम की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और पथराव करके उसका शीशा तोड़ दिया। एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई। पत्थर लगने से उनका चालक व गनर घायल हो गए।

यूपी के अलीगढ़ में महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव असदपुर कयाम में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने टीम के सामने जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते टीम को बीच में ही कार्रवाई बंद करके लौटना पड़ा। लेकिन, उसी दौरान वहां से गुजर रही अतरौली एसडीएम की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया और पथराव करके उसका शीशा तोड़ दिया। एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई। पत्थर लगने से उनका चालक व गनर घायल हो गए। बाद में पुलिस बल ने हालात संभाले। मामले में आठ नामजद व 25-30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। देररात एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का जायजा लिया।

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसका लोगों ने विरोध किया। टीम लौट गई थी, तभी वहां से एसडीएम अतरौली की गाड़ी गुजर रही थी, जिस पर लोगों ने पत्थर फेंके। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बाउंड्रीवॉल टूटते ही उग्र हो गई थी भीड़, मची अफरा-तफरी गांव असदपुर कयाम में जैसे ही निगम की टीम ने बाउंड्रीवॉल तोड़ी, तभी भीड़ उग्र हो गई। इसके चलते अफरा-तफरी मच गई। मुकदमे में टीम पर भी हमला व पथराव करने के अलावा नगर निगम के लोडर ट्रक के भी शीशे टूटने का जिक्र है। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात है। वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।