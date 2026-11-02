अयोध्या में पूर्व विधायक के भाई की कार हटवाने पर पुलिस से भिड़ंत, कहासुनी के बाद हंगामा
अयोध्या में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के भाई की कार की पार्किंग को लेकर पुलिस से कहासुनी हो गई। इसके बाद हंगामा हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं।
अयोध्या, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोतवाली नगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के भाई की कार की पार्किंग को लेकर पुलिस से कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। कार हटवाने पहुंचे चौकी इंचार्ज और मौके पर मौजूद लोगों के बीच विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी अपशब्दों का प्रयोग करते सुनाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि तीनों के मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि हुई है।
पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने बताया कि उन्हें छोटे भाई की कार की वजह से सड़क पर जाम लगने की सूचना मिली थी। जानकारी करने पर पता चला कि कार में बहू, भतीजा और छोटा भाई मौजूद थे। कार किनारे खड़ी कर छोटा भाई ठंडा लेने गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज के व्यवहार से उनका परिवार आहत हुआ है। कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। आम लोगों ने विरोध में आवाज उठाई तो पुलिस तीन लोगों को थाने ले आई, जबकि वह उन तीनों को जानते तक नहीं हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर किसी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए।
कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक के भाई की कार सड़क पर खड़ी होने से जाम लग रहा था। वहां से गुजरते समय उन्होंने चौकी इंचार्ज को जाम खुलवाने के लिए कहा था। चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर कार हटाने को कहा, लेकिन कार नहीं हटाई गई। इसके बाद 500 रुपये का पार्किंग चालान किया गया। करीब आधे घंटे बाद लौटने पर भी कार वहीं खड़ी मिली। मौके पर 100 से 150 लोग जुटे थे। पुलिस से दुर्व्यवहार की सूचना पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर धारा 151 के तहत चालान किया गया। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, तीनों के मेडिकल परीक्षण में शराब पीने की पुष्टि हुई है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें