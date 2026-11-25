अलीगढ़ में अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले को लेकर भाजपा नेता और सिंचाई विभाग के एक्सईन के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता का आरोप है कि एक्सईएन जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा है।

यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले को लेकर बुधवार भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा और सिंचाई विभाग के एक्सईन राजेंद्र कुमार के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता का आरोप है कि एक्सईएन जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कोल रजबहा पर हुए अतिक्रमण को लेकर 25 नवंबर को भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा और सिंचाई विभाग के एक्सईन राजेंद्र कुमार आपस में भिड़ गए। भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रेषित एक पत्र विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह को दिया था। उन्होंने पत्र उनके ओएसडी को दिया। इस पत्र में कोल विधानसभा के ग्राम भदेशी, कमालपुर, कोछोड़, रुस्तमपुर, गजनीपुर, गड़राना, भरतुआ के किसानों तक सिंचाई का पानी न पहुंचने की बात लिखी है। इसके साथ महेशपुर फाटक से अलीगढ़ कमिश्नरी तक हो रहे अवैध धार्मिक व व्यावसायिक अतिक्रमण का जिक्र है। रजबहा की लंबाई 45.35 किमी की है, लेकिन 37 चेनेज पर यह रजबहा गायब है। पूर्व में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवाने को ले कर कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके थे, डीएम कार्यालय द्वारा भी अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आदेश जारी हो चुके हैं। 2024 से लगातार प्रकरण की पैरवी की जा रही है।

शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, नोकझोंक उधर, मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक कॉरिडोर के दूसरे चरण के तहत भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 24 महीनों से छतरी मोड़ पर धरना दे रहे किसानों को बुधवार को बिजौली में अमेरिकी कंपनी बॉल कॉरपोरेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने से पुलिस ने रोक दिया। कार्यक्रम स्थल की ओर कूच करने की कोशिश के दौरान पुलिस व पीएसी बल के साथ किसानों की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई।