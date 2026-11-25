अतिक्रमण न हटने पर भड़के भाजपा नेता, सिंचाई विभाग के एक्सईएन से हुई तीखी नोकझोंक, वीडियो वायरल
अलीगढ़ में अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले को लेकर भाजपा नेता और सिंचाई विभाग के एक्सईन के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता का आरोप है कि एक्सईएन जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा है।
यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण को नहीं हटाने के मामले को लेकर बुधवार भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा और सिंचाई विभाग के एक्सईन राजेंद्र कुमार के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। भाजपा नेता का आरोप है कि एक्सईएन जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कोल रजबहा पर हुए अतिक्रमण को लेकर 25 नवंबर को भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा और सिंचाई विभाग के एक्सईन राजेंद्र कुमार आपस में भिड़ गए। भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रेषित एक पत्र विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह को दिया था। उन्होंने पत्र उनके ओएसडी को दिया। इस पत्र में कोल विधानसभा के ग्राम भदेशी, कमालपुर, कोछोड़, रुस्तमपुर, गजनीपुर, गड़राना, भरतुआ के किसानों तक सिंचाई का पानी न पहुंचने की बात लिखी है। इसके साथ महेशपुर फाटक से अलीगढ़ कमिश्नरी तक हो रहे अवैध धार्मिक व व्यावसायिक अतिक्रमण का जिक्र है। रजबहा की लंबाई 45.35 किमी की है, लेकिन 37 चेनेज पर यह रजबहा गायब है। पूर्व में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवाने को ले कर कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके थे, डीएम कार्यालय द्वारा भी अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आदेश जारी हो चुके हैं। 2024 से लगातार प्रकरण की पैरवी की जा रही है।
शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, नोकझोंक
उधर, मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक कॉरिडोर के दूसरे चरण के तहत भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 24 महीनों से छतरी मोड़ पर धरना दे रहे किसानों को बुधवार को बिजौली में अमेरिकी कंपनी बॉल कॉरपोरेशन के शिलान्यास कार्यक्रम में जाने से पुलिस ने रोक दिया। कार्यक्रम स्थल की ओर कूच करने की कोशिश के दौरान पुलिस व पीएसी बल के साथ किसानों की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई।
किसान संघर्ष समिति के बैनर तले खरखौदा, खड़खड़ी, गोविंदपुरी और छतरी गांव के किसान अपनी समस्याएं अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखने के लिए बिजौली जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें धरना स्थल पर ही रोक लिया। किसानों के मुताबिक, औद्योगिक कॉरिडोर के दूसरे चरण में लगभग 294 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिससे करीब 800 किसान प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का आरोप है कि वे लंबे समय से उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। उन्होंने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री और शासन स्तर तक पहुंचाने की मांग की।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें