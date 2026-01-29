Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsClash BHU students from Birla and Ruia hostels fought sticks and rods were used freely one student sustained head injury
बीएचयू में बवाल; बिड़ला और रुइया हॉस्टल के छात्र भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, एक का सिर फटा

बीएचयू में बवाल; बिड़ला और रुइया हॉस्टल के छात्र भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, एक का सिर फटा

संक्षेप:

वाराणसी स्थित बीएचयू परिसर में गुरुवार की शाम बवाल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते छात्रों में मारपीट हो गई। पिटाई में छात्र पीयूष तिवारी के घायल होने के बाद बिड़ला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले।

Jan 29, 2026 11:51 pm ISTDinesh Rathour वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
वाराणसी स्थित बीएचयू परिसर में गुरुवार की शाम बवाल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते छात्रों में मारपीट हो गई। पिटाई में छात्र पीयूष तिवारी के घायल होने के बाद बिड़ला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले। बेबस प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने पुलिस के आने पर कार्रवाई शुरू की। छात्रावासों में कांबिंग के दौरान कई बाहरी युवकों को भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष जन्माष्टमी पर हुए विवाद को लेकर यह मारपीट हुई।

गुरुवार शाम रुइया हॉस्टल में रहने वाले पीजी के छात्र पीयूष तिवारी को बिड़ला के कुछ छात्रों ने पीट दिया। इसमें पीयूष का सिर फट गया। मौके पर मौजूद प्रॉक्टोरियल कर्मियों और छात्रों ने मामला संभाला। इतने में बिड़ला ए और सी ब्लॉक के बड़ी संख्या में छात्र चहरे छिपाए लाठी-डंडे लेकर निकले और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने किसी तरह छात्रों को खदेड़ा तो रुइया छात्रावास से भी चेहरे बांधे सैकड़ों छात्र सड़क पर आ गए और पथराव कर दिया। इसके बाद कई थानों की फोर्स और पीएसी के साथ डीसीपी काशी गौरव बंशवाल और एडीसीपी सरवणन टी. मौके पर पहुंचे और हालात संभाला। मारपीट और पथराव में कई छात्र और सुरक्षाकर्मी भी चोटिल हुए।

पुलिस और पीएसी की तैनाती

बवाल और हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के साथ पुलिस ने बिड़ला ए, सी और रुइया छात्रावास की कांबिंग शुरू की। लाउड हेलर पर छात्रों को कमरों में रहने और बाहरी तत्वों को शरण न देने की चेतावनी दी गई। इस दौरान दोनों छात्रावासों से कई बाहरी युवकों को भी पकड़ लिया गया। डीसीपी काशी ने बताया कि पुरानी रंजिश में छात्रों के बीच यह मारपीट हुई। इस मामले में तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि परिसर में तनाव के मद्देनजर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है।

जब चीफ प्रॉक्टर को संभालने लगे सुरक्षाकर्मी

छात्रों के पथराव और बवाल के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब नवनियुक्त चीफ प्रॉक्टर ही आपा खो बैठे। हेलमेट लगाए और हाथ में डंडा लिये वह अकेले छात्रों को ‘समझाने’ के लिए बढ़ने लगे। इस दौरान अनुभवी सुरक्षाकर्मियों ने मशक्कत से उन्हें रोका। हालांकि छात्रावासों में शांति बहाली के बाद चीफ प्रॉक्टर ने बताया कि तीनों छात्रावासों से बाहरी युवकों को भगाया गया। खुले कमरों की जांच कराई जा रही है। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

करोड़ों के बजट के बाद भी बेबसी भारी

बीएचयू सुरक्षातंत्र के करोड़ों के वार्षिक बजट के बावजूद हर उपद्रव को संभालने के लिए पुलिस की जरूरत प्रॉक्टोरियल बोर्ड की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। जानकारों की मानें तो परिसर सुरक्षातंत्र के पास अपनी कोई अभिसूचना इकाई या तंत्र नहीं है जिसके जरिए हॉस्टलों में चल रहीं रंजिशों के बारे में जानकारी हो। ऐसे में उपद्रवों के समय सुरक्षातंत्र की भूमिका मोर्चा संभालकर पुलिस की प्रतीक्षाभर ही रह जाती है।

