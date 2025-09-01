बीएचयू में IIT और बिरला के छात्रों में भिड़ंत, जमकर चले ईंट-पत्थर, पूरी रात मची रही अफरातफरी

बीएचयू में रविवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। आधी रात आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से ईंट-पत्थर भी चले। उधर, सुबह तक आईआईटी वाले अपने डायरेक्टर ऑफिस पर जमा रहे।

यूपी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। आधी रात बैरियर से निकलने को लेकर आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से ईंट-पत्थर भी चले। उधर, सुबह 5 बजे तक आईआईटी वाले अपने डायरेक्टर ऑफिस पर जमा रहे।

जानकारी के मुताबिक देर रात हॉस्टल जा रहे आईआईटी जा रहे लड़कों से गार्ड के आई कार्ड मांगने पर विवाद बढ़ गया। उसी में बीएचयू के अन्य लड़के भी पहुंचकर उन्हें रोकने लगे। इस पर देखते ही देखते दोनों पक्षों में भिड़त हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। यहां तक कि ईंट-पत्थर भी एक-दूसरे पर चलाए। इस बीच बिरला हॉस्टल के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। मारपीट में तीन छात्र घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। उधर, तड़के 5 बजे आईआईटी वाले अपने डायरेक्टर ऑफिस पर जमा रहे। छात्र वहीं पर धरने पर भी बैठ गए। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

इस मामले में एसीपी गौरव कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स कैंपस पहुंची। सभी को समझा-बुझाकर शांत कराया। वहीं, इस घटना की सीसीटीवी जांच की जा रहे है। जो भी दोषी होगी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।