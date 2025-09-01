कानपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, सरेराह चले जूते-चप्पल

कानपुर में भाजपा-कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में रविवार को भिड़ंत हो गई। सरेराह दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर जूते-चप्पल और लात-घूंसे जमकर चले। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला कार्यकर्ताओं में भी मारपीट व धक्का-मुक्की हुई।

यूपी के कानपुर में भाजपा-कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में रविवार दोपहर भिड़ंत हो गई। मेस्टन रोड पर सरेराह दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर जूते-चप्पल और लात-घूंसे जमकर चले। पुरुष ही नहीं बल्कि महिला कार्यकर्ताओं में भी मारपीट व धक्का-मुक्की हुई। भाजपा से महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक नीलिमा कटियार भी मौके पर रहीं। हस्तक्षेप करने पहुंची पुलिस जवानों से भी जमकर कहासुनी हुई। करीब 40 मिनट तक भाजपाई-कांग्रेसी के बीच टकराव होता रहा। इस दौरान राहगीरों के बीच अफरातफरी मच गई।

बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ नवीन मार्केट स्थित कार्यालय से बड़ी संख्या में भाजपाई जुटे। मेस्टन रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल की ओर नारेबाजी करते हुए भाजपाई कार्यकर्ता चल पड़े। महापौर प्रमिला पांडेय, कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार, भाजपा दक्षिण अध्यक्ष शिवराम सिंह, उत्तर अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में भाजपाई जैसे ही मेस्टन रोड से तिलक हॉल वाले मोड पर पहुंचे तो यहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामना हो गया। देखते ही देखते दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता एक-दूसरे पर टूट पड़े। एक ओर भाजपाई जहां नारी अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वहीं कांग्रेसी वोट चोरी का आरोप लगाकर गद्दी छोड़ने का नारा बुलंद कर रहे थे।

महापौर की कांग्रेस अध्यक्ष से बहस, टोपी हवा में उछाली कांग्रेस-भाजपा के बीच टकराव के दौरान महापौर प्रमिला पांडेय तेवर में दिखी। उनकी कांग्रेस शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता, ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला समेत कई वरिष्ठ नेताओं से जमकर बहस हुई। इस दौरान दोनों दलों के नेता हस्तक्षेप करते दिखे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह ने पवन गुप्ता की टोपी को हाथ मारकर हवा में उछाल दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री को एक भाजपाई ने धक्का दिया तो हंगामा और तेज हो गया। एक-दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी गई।

ठेले से उठा फेंके सब्जी-फल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को पटखनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान तिलक हॉल के आसपास ठेले पर सब्जी-फल बेचने वालों का बड़ा नुकसान हो गया। जिसके हाथ जो भी लगा, उसने वह एक-दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। आसपास के घरों की छतों से देखने वाले भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए।

लगी चोट तो गलियों से खिसके मारपीट के दौरान कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला, नरेश चन्द त्रिपाठी, राजीव द्विवेदी का आरोप है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बदसलूकी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेसियों पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों दलों के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। चोट लगने के बाद सभी तंग गलियों से खिसक भी लिए।