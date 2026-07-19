राम मंदिर ट्रस्ट पुनर्गठन से पहले घमासान, पंचों ने किया महंत दिनेन्द्र दास को पद से हटाने का ऐलान
अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अब निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास को बखेड़ा खड़ा हो गया है। पंचों ने महंत दिनेंद्र दास को पद से हटाने का ऐलान किया है।
Ayodhya News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच नया बखेड़ा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और निर्मोही अखाड़े के अयोध्या शाखा के महंत दिनेन्द्र दास को लेकर खड़ा हो गया है। अखाड़े के पंचों ने पांच जुलाई 2026 को दिल्ली में बैठक कर उन्हें अयोध्या शाखा के महंत पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का ऐलान किया है। यह ऐलान तब हुआ है जबकि 22 जुलाई की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की प्रक्रिया पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल इस ऐलान के विपरीत ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास ने पूरी कार्यवाही को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि पंचों को गुमराह कर हस्ताक्षर करा लिए गए और फिर कथित प्रस्ताव लिखा गया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। वह वर्तमान में महंत पद पर आसीन हैं और पंचों का बहुमत उनके पक्ष में है।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही वह यहां पंचों की बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट कर देंगे। उनका कहना है कि अखाड़े के सरपंच और डाकौर गुजरात के महंत राजा रामचंद्राचार्य हमारे दीक्षा गुरु हैं। उनकी अवस्था 103 वर्ष के करीब हो चुकी है। उनके मुख्तार कार्तिक चोपड़ा हैं, जो शुरू से मुस्लिम पक्ष के साथ समझौते के लिए प्रयासरत थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष भी इन लोगों ने समझौते का प्रयास किया था मगर सफल नहीं हुए।
चढ़ावा चोरी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई याचिका
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मोही अखाड़ा का उचित प्रतिनिधित्व राम मंदिर ट्रस्ट में देने के फैसले के बाद इन्हीं लोगों ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन असफल रहे। इसके चलते विवाद खड़ा कर हमारे गुरुजी को हमारे खिलाफ खड़ा करने की चाल है। राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास ने कहा कि जब पांच जुलाई को बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था तो 14 दिनों तक छिपाकर अब वायरल करने का औचित्य क्या है। कार्तिक चोपड़ा हमारे गुरुजी, पंचों को गुमराह कर हित साधने के लिए प्रयास में हैं। चढ़ावा चोरी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई गई है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को छिपाकर अपने पक्ष में आदेश पारित करा सकें। उन्होंने कहा कि अखाड़े में अखाड़ा व पंचों का हित सर्वोपरि है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के खिलाफ हम पंचों के साथ मिलकर उचित विचार विमर्श कर विधिक कार्रवाई की पहल करेंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।