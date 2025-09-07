महिपाल गैंग पर कसा शिकंजा, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्नालाल फरार घोषित; कुर्क होगी प्रॉपर्टी

जमीनों का सौदा कराने के बहाने किसानों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले महिपाल यादव गैंग के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ था। गैंग के खिलाफ भोजीपुरा, मीरगंज, कोतवाली, भुता, प्रेमनगर समेत अन्य थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए।

यूपी के बरेली में किसानों से ठगी और धोखाधड़ी के वर्ष 2023 के दो मुकदमों में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप समेत तीन आरोपियों को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। शीघ्र गिरफ्तारी या कोर्ट में पेश न होने पर तीनों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपी जेल जा चुके प्रधान महिपाल यादव गैंग के सदस्य हैं और लंबे समय से फरार चल रहे हैं।

जमीनों का सौदा कराने के बहाने किसानों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले महिपाल यादव गैंग के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस गैंग के खिलाफ भोजीपुरा, मीरगंज, कोतवाली, भुता, प्रेमनगर समेत अन्य थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इस पर तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने संज्ञान लिया और सभी मुकदमों की विवेचना क्राइम से कराने के आदेश दिए।

इन्हीं दो मुकदमों में गाजियाबाद में थाना नंदग्राम भट्टा संख्या पांच निवासी पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप, मीरगंज के गांव मसीहाबाद निवासी सरगना महिपाल सिंह प्रधान का भाई बहादुर सिंह और रामपुर में थाना बिलासपुर के गांव डिबडिबा निवासी बलवीर सिंह को कोर्ट ने फरार घोषित किया है।

जमीन की सौदेबाजी के बहाने 29 लाख रुपए की ठगी यह मुकदमा भी आठ अगस्त 2023 को थाना भोजीपुरा में ही क्राइम नंबर 508 पर बदायूं में थाना बिनावर के गांव मलिकपुर निवासी अनिल कुमार सिंह ने दर्ज कराया। जमीन की सौदेबाजी के बहाने उनसे 29 लाख रुपये की ठगी की गई। इस मुकदमे में भोजीपुरा के गांव अभयपुर केसोपुर के देव सिंह राना एडवोकेट, उसके बेटे हितेंद्र राना, महिपाल सिंह यादव, राजवीर सिंह, बहादुर सिंह, अनुभव बेनीवाल, परवेज अली और पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप को नामजद किया गया। इस मुकदमे में पन्नालाल कश्यप, बहादुर सिंह और बलवीर सिंह को फरार घोषित किया गया है।

इन मुकदमों में हुए फरार घोषित थाना भोजीपुरा में आठ अगस्त 2023 को क्राइम नंबर 506 पर रामपुर में शाहबाद के मोहल्ला अफगानान निवासी साईम खान ने जमीन की सौदेबाजी के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में घंघोरा पिपरिया के सतेंद्र यादव उर्फ लालू, मसीहाबाद के महिपाल सिंह यादव, उसके भाई राजवीर, बहादुर सिंह, मीरगंज के गांव परौरा के अनुभव बेनीवाल, गाजियाबाद में सेक्टर पांच साहिबाबाद के परवेज अली और पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्ना लाल कश्यप को नामजद किया गया है। इसमें पन्नालाल कश्यप और बहादुर सिंह को फरार घोषित किया गया है।

गैंग में 25 से ज्यादा सदस्य किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का सरगना मीरगंज के गांव मसीहाबाद का पूर्व प्रधान महिपाल सिंह यादव है। उसके समेत इस गिरोह में 25 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं।