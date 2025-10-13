खुद को अकेली बता महिला ने दरोगा को हनीट्रैप में फंसाया, वसूले चार लाख

फेसबुक आईडी पर निशा सैनी नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फेसबुक पर दोस्त बनने के बाद महिला ने बातचीत शुरू कर दी। साल 2023 में दरोगा का ट्रांसफर मुरादाबाद के थाना छजलैट के लिए हो गया, तब महिला ने नए नंबर से फोन कर पारिवारिक विवाद में मदद मांगी।

तीन साल पहले फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती करनी सब इंस्पेक्टर को महंगी पड़ गई। खुद को अकेली बताकर महिला ने नजदीकियां बढ़ाने के बाद दरोगा को हनीट्रैप में फंसाकर चार लाख रुपये हड़प लिए। न्यायालय के आदेश पर मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मौजूदा समय में पुलिस में संबद्ध सब इंस्पेक्टर के अनुसार, वर्ष 2022 में वह कोतवाली क्षेत्र की बुध बाजार में चौकी इंचार्ज थे। उस समय उनकी फेसबुक आईडी पर निशा सैनी नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फेसबुक पर दोस्त बनने के बाद महिला ने बातचीत शुरू कर दी। साल 2023 में दरोगा का स्थानांतरण थाना छजलैट के लिए हो गया, तब महिला ने नए नंबर से फोन कर पारिवारिक विवाद में मदद मांगी। दरोगा के अनुसार, मेरठ में प्लॉट खरीदने के सिलसिले में अपने मित्र के साथ गए तो महिला ने उन्हें प्लॉट दिखाने और खरीदने में मदद करने की बात कही।

नजदीकियां बढ़ने पर महिला ने कहा कि वह अकेली रहती है। परिवार के लोग साथ नहीं देते हैं और उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। परेशानी बताकर पैसे की डिमांड की। दरोगा की ओर से पैसे देने से इन्कार करने पर महिला ने झूठे मामले में फंसाकर नौकरी खा जाने की धमकी दी। नौकरी जाने के डर से दरोगा ने 15 अप्रैल 2024 को 10 हजार रुपये और 23 मई 2024 को 15 हजार रुपये गूगल पे के माध्यम से महिला के नंबर पर भेज दिए। धीरे-धीरे चार लाख रुपये ऐंठ लिए। प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस मनीष सक्सेना ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ निवासी महिला निशा सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।