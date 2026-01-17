Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCJI Surya Kant laid the foundation stone for integrated court complexes in six districts
CJI सूर्यकांत ने 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास, 1500 करोड़ में बदलेगी तस्वीर

CJI सूर्यकांत ने 6 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास, 1500 करोड़ में बदलेगी तस्वीर

संक्षेप:

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

Jan 17, 2026 02:01 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, चंदौली
share Share
Follow Us on

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस एवं औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शनिवार को शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। योगी ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका भी उतनी ही सशक्त हो। आम आदमी को सरलता और सहजता के साथ न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी कार्य में विलंब नहीं होने देती। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में छह जनपदों के लिए धनराशि भेज दी है। डिजाइन स्वीकृत हो चुका है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। शिलान्यास के बाद एलएंडटी जैसी विश्वविख्यात संस्था द्वारा निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।"

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक छत के नीचे बने नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अधिवक्ता चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स सुविधा, पर्याप्त पार्किंग और कैंटीन की व्यवस्था होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसे अधिवक्ता नहीं रहेंगे जिन्हें टूटे-फूटे चैंबर में काम करना पड़े या दिन की रोशनी में ही चैंबर में काम करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य आज शुरू होगा। शेष चार जनपदों के लिए सभी औपचारिकताएं कुछ ही महीनों में पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने इसे भारत के न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला कार्य बताया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा शिलान्यास किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:लखनऊ एक्सप्रेसवे पर AI का पहरा, हादसा होते ही कंट्रोल रूम को खुद भेजेगा अलर्ट

1500 करोड़ में होगा न्यायालय परिसरों का निर्माण

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन न्‍यायालय परिसरों के निर्माण में करीब 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है। चंदौली के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, चंदौली में बनने वाले अदालत परिसर की लागत करीब 236 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 37 न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के चेंबर, न्यायिक अधिकारियों के आवास और जनपद न्यायाधीश का आवासीय भवन शामिल होंगे। यह परियोजना अप्रैल 2027 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Up News Uttar Pradesh Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |