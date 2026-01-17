सीजेआई सूर्यकांत ने यूपी सरकार को दिए ये दो सुझाव, 6 इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉप्लेक्स की रखी नींव

संक्षेप: इस मौके पर सीजेआई ने यूपी सरकार को दो सुझाव दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्ययोजना के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि संविधान में जिला न्यायालयों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।

देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को चंदौली से यूपी के अलग-अलग जिलों में बनने वाले छह इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स की नींव रखी। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीजेआई ने यूपी सरकार को दो सुझाव दिए। एक महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बार बनवाने का और दूसरा सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का। करीब सात मिनट के अपने भाषण में सीजेआई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की काफी खूबियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे न्यायिक कार्य आने वाले समय में पूरे देश के लिए प्रतिमान गढ़ेंगे। उन्होंने चंदौली में छह इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव रखते हुए यह बात कही। इस अवसर पर महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण का शुभारम्भ यहीं से किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीजेआई ने प्रदेश सरकार की ओर से 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्ययोजना के लिए आभार जताते हुए कहा कि अन्य राज्यों की सरकारों को भी उत्तर प्रदेश की तरह आधुनिक और सुव्यवस्थित कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में जिला न्यायालयों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि आम नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स आमजन के लिए न्याय के मंदिर साबित होंगे। इनमें वादकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह परिसर हर प्रकार की आम आदमी की जरूरतों से युक्त होंगे और अगले 50 वर्षों तक न्यायिक कार्यों के लिए पूरी तरह सक्षम साबित होंगे।

सीजेआई ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स की खूबियां गिनाईं। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बार की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें बेहतर और सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके। साथ ही सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का भी सुझाव दिया। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को न्यायिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।