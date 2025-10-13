भड़के निकाय कर्मचारी, लखनऊ नगर निगम में काली पट्टी बांधकर आंदोलन

यूपी के लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर भड़के निकाय कर्मचारियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ नगर निगम में जुटे निकाय कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की।

राजधानी लखनऊ में स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने विनियमितीकरण न किए जाने और ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्तियों के विरोध में सोमवार को आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। निकाय कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। विरोध में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की।

लखनऊ नगर निगम में निकाय कर्मचारियों का सोमवार सुबह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या एकत्र हुए कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए। मिश्रा ने स्वयं कर्मचारियों को घूम-घूमकर काली पट्टी बांधी और आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान कर्मचारियों ने विनियमितीकरण करो”, “ठेकेदारी खत्म करो” जैसे नारे लगाते हुए विरोध जताया। कर्मचारी अपने हित को लेकर विरोध करते रहेंगे, जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हक के लिए आवाज बुलंद होती रहेगी।