Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCivic employees enraged, protesting at Lucknow Municipal Corporation wearing black bands

भड़के निकाय कर्मचारी, लखनऊ नगर निगम में काली पट्टी बांधकर आंदोलन

यूपी के लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर भड़के निकाय कर्मचारियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ नगर निगम में जुटे निकाय कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
भड़के निकाय कर्मचारी, लखनऊ नगर निगम में काली पट्टी बांधकर आंदोलन

राजधानी लखनऊ में स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने विनियमितीकरण न किए जाने और ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्तियों के विरोध में सोमवार को आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। निकाय कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। विरोध में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की।

लखनऊ नगर निगम में निकाय कर्मचारियों का सोमवार सुबह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या एकत्र हुए कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए। मिश्रा ने स्वयं कर्मचारियों को घूम-घूमकर काली पट्टी बांधी और आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान कर्मचारियों ने विनियमितीकरण करो”, “ठेकेदारी खत्म करो” जैसे नारे लगाते हुए विरोध जताया। कर्मचारी अपने हित को लेकर विरोध करते रहेंगे, जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हक के लिए आवाज बुलंद होती रहेगी।

ये भी पढ़ें:मायावती क्यों डरी हैं? कोई राज छिपा है; चंद्रशेखर आजाद ने गर्लफ्रेंड पर भी दिया

अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि यह आंदोलन का पहला चरण है, जो चेतावनी स्वरूप है। यदि सरकार ने जल्द स्थायीकरण की दिशा में कदम नहीं उठाए, तो प्रदेश भर में हड़ताल और कार्यबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि नए पदों पर ठेकेदारी प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अब कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले हैं। हक की लड़ाई लड़ेंगे। सुनवाई नहीं होने पर बड़ा विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों के आंदाेलन की शुरुवात हो चुकी है।