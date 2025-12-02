Hindustan Hindi News
मौत का अलार्म लगाकर सोया सिटी टॉपर, सुबह-सुबह ट्रेन के सामने लगाई छलांग; परीक्षा के प्रेशर में सुसाइड

संक्षेप:

पिता ने बताया कि बेटा 12वीं का छात्र था। उसकी प्री-बोर्ड परीक्षा चल रही थी। सोमवार सुबह साढ़े 6 बजे वह बगैर किसी को बताए बाइक लेकर निकला था। उन्हें लगा कि वह किसी दोस्त के पास गया होगा। काफी समय बीतने के बाद भी जब घर नहीं लौटा तो बेटे के दोस्तों को कॉल कर जानकारी ली।

Tue, 2 Dec 2025 09:03 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
City topper commits suicide: हाईस्कूल में 97.40 फीसदी नंबर लाकर कानपुर में सिटी टॉप करने वाले 12वीं के छात्र रौनक पाठक ने सोमवार सुबह गोविंदपुरी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि इंटर की प्री-बोर्ड परीक्षा को लेकर वह तनाव में था। रौनक मानो रात में आत्महत्या का अलार्म लगाकर सोया था। सुबह साढ़े छह बजे मोबाइल पर अलार्म बजते ही वह घर से बाइक से निकल गया और गोविंदपुरी स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर जान दे दी। उसने एक दिन पहले चचेरे भाई से अंग्रेजी के पेपर की तैयारी न होने की बात भी कही थी।

कानपुर के साकेत नगर निवासी आलोक पाठक प्राइवेट कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी ललिता, बड़ी बेटी मिनी हैं। 18 वर्षीय रौनक इकलौता बेटा था। पिता ने बताया कि रौनक बृज किशोरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। उसकी प्री-बोर्ड परीक्षा चल रही थी। रौनक के पास पर्सनल मोबाइल नहीं था। घर में वह अपनी मां का मोबाइल ही इस्तेमाल करता था। रविवार रात उसने कहा कि सुबह साढ़े छह बजे का मोबाइल पर अलार्म लगाकर उसके बेड पर रख देना। सुबह अलार्म बजने पर उठा और बाइक और हेलमेट लेकर निकल गया। पहले लगा कि पास में किराने की दुकान से बिस्कुट लेने गया है। जब दस मिनट तक नहीं आया तो उसे दुकान पर देखने गए, पर नजर नहीं आया। इसके बाद उसको तलाश करते हुए गोविंदपुरी स्टेशन गए, फिर जूही यार्ड की ओर जाने पर बाइक खड़ी दिखी। कुछ और आगे बढ़ तो शव पड़ा हुआ था।

बेटे को खोजते स्टेशन पहुंचे माता-पिता

रौनक सुबह साढ़े छह बजे बगैर किसी को बताए बाइक लेकर निकला था। उन्हें लगा कि वह किसी दोस्त के पास गया होगा। काफी समय बीतने के बाद भी जब घर नहीं लौटा तो बेटे के दोस्तों को कॉल कर जानकारी ली। कुछ पता नहीं चलने पर पत्नी के साथ बेटे को खोजते हुए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां बाइक खड़ी देखकर जीआरपी के जवानों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जूही यार्ड की तरफ एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। वह पत्नी के साथ घटनास्थल पहुंचे तो बेटे का शव पड़ा था। गोविंद नगर जीआरपी के कार्यवाहक थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों से जानकारी मिली है कि छात्र प्री-बोर्ड परीक्षा के चलते तनाव में था।

स्कूल प्रबंधन ने माफ कर दी थी होनहार रौनक की फीस

पिता आलोक ने बताया कि हाईस्कूल में रौनक के सिटी टॉप करने के बाद स्कूल प्रबंधन ने उसकी फीस माफ कर दी थी। उन्होंने बताया कि बेटे ने रविवार रात को सभी के साथ खाना खाया था। इसके बाद अपने भांजे के साथ मोबाइल पर वीडियो देखता रहा फिर कमरे में सोने चला गया था।

‘पढ़ाई के लिए मैंने कभी अपने बेटे को नहीं डांटा’

इकलौते बेटे की मौत से पिता आलोक पाठक रो-रोकर बेहाल हैं। वह बार-बार यही कहते रहे ‘मैंने तो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए कभी डांटा ही नहीं। न ही उससे कभी पढ़ने को कहा। वह खुद ही पढ़ाई के प्रति इतना गंभीर रहता था कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी’। आलोक ने कहा बेटे ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से कानपुर टॉप किया था।

‘यशु इंग्लिश का एग्जाम है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है’

आलोक ने बताया कि रविवार को बेटे रौनक ने अपने चचेरे भाई यशु से मोबाइल पर बात की थी। उससे कहा था ‘कल इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम है। हालांकि इस बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। पेपर देने का मन नहीं है’। यह बात उन्हें यशु ने बताई। इस पर यशु ने समझाया भी था कि प्री-बोर्ड को बहुत सीरियसली मत लो। बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो। इसके बाद भी रौनक ऐसा कदम उठा लेगा, विश्वास नहीं हो रहा है। रौनक की मौत से पिता आलोक पाठक और दादा शशिकांत पाठक बदहवास हैं। शशिकांत पाठक पार्षद रह चुके हैं।

