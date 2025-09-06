यूपी के इस शहर में बढ़े सर्किल रेट, यहां लखनऊ के हजरतगंज से भी महंगी हुई जमीन

कानपुर के सर्किल रेट बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा आवासीय सर्किल रेट जाजमऊ एमरॉल्ड गुलिस्तां में 73.91% की वृद्धि हुई है। कॉमर्शियल में स्वरूप नगर में सर्वाधिक 57.89% सर्किल रेट बढ़ाया गया है। सबसे महंगा आवासीय इलाका स्वरूप नगर और कॉमर्शियल में बिरहाना रोड है। नई दरें शनिवार से लागू कर दी गई हैं।

यूपी के कानपुर के सर्किल रेट में शुक्रवार को 29.52% की वृ़द्धि की गई है। इससे जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। रजिस्ट्री विभाग ने इस बार बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर को काफी कम किया है। नौ साल बाद पिछले वर्ष 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ कानपुर के स्वरूप नगर की जमीन लखनऊ के हजरतगंज से भी महंगी हो गई है।

नई दरें शनिवार से लागू जिले में सबसे ज्यादा आवासीय सर्किल रेट जाजमऊ एमरॉल्ड गुलिस्तां में 73.91% की वृद्धि हुई है। कॉमर्शियल में स्वरूप नगर में सर्वाधिक 57.89% सर्किल रेट बढ़ाया गया है। शहर में सबसे महंगा आवासीय इलाका स्वरूप नगर और कॉमर्शियल में बिरहाना रोड है। नई दरें शनिवार से लागू कर दी गई हैं। शहरवासी इसे एनआईसी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। प्रस्तावित रेट पर आईं 75 आपत्तियों को निस्तारित कर दिया गया है।

दो महीने चला मंथन एआईजी स्टाम्प श्याम सिंह बिसेन के मुताबिक करीब दो महीने से सर्किल रेट को लेकर मंथन चल रहा था। कुछ जगहों पर लंबे समय से रेट नहीं बढ़े थे, वहां वृद्धि की गई है। दरों को लेकर असमानता दूर की गई है। सदर प्रथम में 26.75%, सदर द्वितीय में 34.27%, सदर तृतीय में 34.99%, सदर चतुर्थ में 28.83%, नर्वल में 31.66%, बिल्हौर में 22.90% और घाटमपुर में 27.20% की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि नर्वल और सबसे कम बिल्हौर में की गई है। फ्लैट में रहने वालों को नए सर्किल रेट में काफी सुविधाएं दी गई हैं। नोएडा व गुरुग्राम की तर्ज पर प्रस्तावित प्रीमियम फ्लैट शुल्क को खत्म कर दिया है।

हजरतगंज से महंगा अपना स्वरूप नगर लगातार दूसरे साल बढ़े सर्किल रेट के बाद कानपुर में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। लखनऊ के वीआईपी इलाके गोमती नगर और हजरतगंज से ज्यादा महंगी जमीन स्वरूप नगर, कलक्टरगंज, बिरहाना रोड और सिविल लाइंस में है। सबसे ज्यादा आवासीय में 73.91% की एमरॉल्ड गुलिस्तां और कॉमर्शियल में स्वरूप नगर में 57.89% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे महंगा घरेलू में स्वरूप नगर और कॉमर्शियल में बिरहाना रोड है।

गोमती नगर में आवासीय दरें 77 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर और हजरतगंज में 76 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। बढ़ाई गई दरों में स्वरूप नगर 80 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर, कलक्टरगंज, बिरहाना रोड और सिविल लाइंस में 77 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर का सर्किल रेट है। जमीन की सबसे ज्यादा खरीद-फरोख्त को देखते हुए एमरॉल्ड गुलिस्तां में 73.91% सर्किल रेट बढ़ाया गया है। यहां लगातार रजिस्ट्रियां हो रही हैं। एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि जमीनों के बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर को कम करने का काफी प्रयास किया गया है। जरूरत को देखकर ही बढ़ोतरी की गई है।

प्रीमियम फ्लैट, कॉमन सुविधा भी खत्म फ्लैट में रहने वालों को नए सर्किल रेट में काफी सुविधाएं दी गई हैं। नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर प्रस्तावित प्रीमियम फ्लैट शुल्क को खत्म कर दिया है। अब लखनऊ की तर्ज पर स्वीमिंग पूल, क्लब, जिम व सेगमेंट रोड चार सुविधाओं में कोई भी दो सुविधा जिस फ्लैट में होगी, उसमे निर्माण शुल्क का 50% अतिरिक्त देना होगा। बहुमंजिला फ्लैटों में निर्माण का 18% तक लगने वाला कॉमन सुविधा शुल्क खत्म कर दिया गया है।

फार्म हाउस, ढाबे की जमीन खरीदने में छूट : होटल, लॉन्ज, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, व्यायामशाला, क्लीनिक, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, क्लब, कोचिंग सेंटर और मोटर वर्कशॉप की जमीन खरीदने में 15 फीसदी की छूट मिलेगी। गोदाम, वेयर हाउस, कम्युनिटी सेंटर, एम्यूसमेंट पार्क और ढाबे की जमीन खरीदने में 20 फीसदी की छूट है। अगर किसी भी व्यक्ति ने स्टांप खरीद लिए हैं तो वह चार महीने तक पुराने सर्किल रेट पर ही रजिस्ट्री करा सकता है। पुरानी दरों पर पांच जनवरी तक रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इसके लिए स्टांप पुराने होने चाहिए।

कानपुर से जुड़े ग्रामीण इलाकों के भी दाम बढ़े नए सर्किल रेट में शहर से जुड़े ग्रामीण इलाकों के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा तिलसहरी बुजुर्ग, तिवारीपुर सलेमपुर और महोली के दाम बढ़ाए गए है। पुरवा नानकारी, और पनकी भौसिंह की कृषि भूमि के दाम 3.50 करोड़ रुपये हेक्टेयर हो गए है।

बहुमंजिला इमारत में दुकान खरीदने पर छूट बहुमंजिला इमारत में दुकान खरीदते हैं तो छूट मिलेगी। ग्राउंड व प्रथम तल पर नहीं मिलेगी। बेसमेंट की दुकान के लिए 10 फीसदी की छूट मिलेगी। दूसरे व तीसरे तल पर दुकान खरीदने में 10 फीसदी, चौथे व पांचवें तल पर दुकान खरीदने पर 15 फीसदी और छठवें व उसे अधिक की दुकान पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। 0.102 हेक्टेयर खेती की जमीन खरीदने पर आवासीय दर समाप्त करके खेती की दर का तीन गुना और 0.102 हेक्टेयर से 0.205 हेक्टयर तक खेती की जमीन की खरीद पर वर्गमीटर प्रणाली के स्थान पर खेती के दाम का दोगुना लगेगा।

बड़े आवासीय भूखंड में राहत बड़े क्षेत्रफल में आवासीय भूखंड खरीदने पर भी छूट मिलेगी। एक हजार से दो हजार वर्गमीटर तक की खरीद पर 20, दो हजार से तीन हजार वर्गमीटर तक के लिए 25, तीन हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की जमीन खरीदने पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी। अब 20 साल पुराने पर 30 फीसदी, 30 साल पुराने पर 40 फीसदी, 40 साल पुराने पर 50, 50 साल पुराने पर 50 और 60 साल पुराने पर 60 फीसदी मूल्य ह्मास लगेगा।

कृषि में आवासीय गतिविधि पर झटका कृषि भूमि के 200 मीटर परिधि में आवासीय गतिविधि होने पर अभी तक 40 फीसदी वृद्धि थी। पुनरीक्षित करके इसे 60 फीसदी किया गया है। आवासीय संपत्ति से वाणिज्यिक संलग्न के अतिरिक्त 50 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक स्थायी दुकान होने पर 10 फीसदी वृद्धि थी जिसे 20 फीसदी किया गया है। भवन के अनफिनिश्ड निर्माण में समक्ष अधिकारी से प्रमाण-पत्र की अनिर्वायता की गई।

नया सर्किल रेट जारी कर दिया गया है। शनिवार से रजिस्ट्रियां नई दरों से होंगी। आवासीय, कॉमर्शियल और कृषि की दरों में बढ़ोतरी की गई है। जमीन की दरों में असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। - विवेक चतुर्वेदी, एडीएम फाइनेंस

जमीनों की दरें प्रति वर्गमीटर आवासीय दरें इलाका वर्तमान दर बढ़ीं दरें

स्वरूप नगर 62000 80 हजार

कलक्टरगंज 59000 77 हजार

बिरहाना रोड 59000 77 हजार

सिविल लाइंस 59000 77 हजार

माल रोड 59000 75 हजार

आर्य नगर 62000 75 हजार

कॉमर्शियल दरें (लाख में)

इलाका वर्तमान दर बढ़ीं दरें

बिरहाना रोड 113000 145000 पीरोड 111000 144000

सिविल लाइंस 113000 140000

मूलगंज 110000 135000

हालसी रोड 111000 135000

सीसामऊ 101000 131000

लाटूश रोड 113000 131000

कलेक्टरगंज 114000 130000

माल रोड 113000 130000

कृषि दरें गांव वर्तमान दर प्रस्तावित दर

नानकारी 260 3.50 करोड़ प्रति हेक्टेयर

पुरवा नानकारी 260 350

पनकी भौसिंह 260 350

ख्यौरा कछार 233 330

सनिगवां 221 324

नारामऊ कछार 244 320