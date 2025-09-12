CID female head constable killed by poisoning, case against husband and in-laws CID की महिला हेड कांस्टेबल को जहर देकर मारा, सिपाही पति और सास-ससुर पर केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
CID की महिला हेड कांस्टेबल को जहर देकर मारा, सिपाही पति और सास-ससुर पर केस

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात सरोज की जहर देकर हत्या की गई थी। फरवरी महीने में हुई घटना के बाद से पुलिस की जांच चल रही थी। सिपाही पति अष्टभुजा व सास-ससुर पर हत्या का केस दर्ज किया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:24 AM
सीआईडी में गोरखपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात 38 वर्षीय सरोज की जहर देकर हत्या की गई थी। फरवरी महीने में हुई घटना के बाद से पुलिस की जांच चल रही थी। विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की पुष्टि के बाद शाहपुर पुलिस ने पिता हरीलाल की तहरीर पर सिपाही पति अष्टभुजा व सास-ससुर पर हत्या का केस दर्ज किया है। सरोज के पिता ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है।

सरोज के पिता हरीलाल यादव ने आरोप लगाया कि दामाद अष्टभुज का एक महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध चल रहा था। अपना संबंध बनाए रखने और आर्थिक लाभ के लिए बेटी की हत्या की उसने साजिश रची थी। मौत के बाद बेटी के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी लिए गए। शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि अष्टभुजा, उसके पिता रामप्यारे यादव और मां रीता यादव पर केस दर्ज किया गया है।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी फरवरी में हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किया गया था। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई है। इस आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों का बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी।

27 फरवरी को हुई थी सरोज की संदिग्ध मौत : पिता ने बताया कि 27 फरवरी 2025 की रात अष्टभुजा ने पिता और मां के साथ मिलकर बेटी की जहर देकर हत्या कर दी। अष्टभुजा कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाना के मगडीहा का मूल निवासी है। हरीलाल के अनुसार, अष्टभुजा ने सरोज का एचडीएफसी बैंक से 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराया था।

