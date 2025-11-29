छुट्टी मिल गई है, शादी में आ रही हूं, आत्महत्या से पहले पिता से फोन पर बोली थी महिला सिपाही

संक्षेप: आत्महत्या से पहले महिला सिपाही ने पिता से 10 मिनट तक बात की थी। पिता करमवीर सिंह के अनुसार दोपहर एक बजकर पांच मिनट पर हेमलता ने उनको फोन किया। बोली कि पापा मुझे छुट्टी मिल गई है। शादी में आ रही हूं। उन्होंने कहा कि बातचीत में सबकुछ ठीक था।

अलीगढ़ में महिला सिपाही की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिता करमवीर सिंह के अनुसार दोपहर एक बजकर पांच मिनट पर हेमलता ने उनको फोन किया। बोली कि पापा मुझे छुट्टी मिल गई है। शादी में आ रही हूं। उन्होंने कहा कि बातचीत में सबकुछ ठीक था। लेकिन, ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह का कदम भी उठा सकती है। वर्ष 2016 बैच की सिपाही हेमलता लंबे समय से अलीगढ़ में तैनात थीं। रोरावर थाने से पहले वह बन्नादेवी में करीब ढाई साल व महिला थाने में भी करीब ढाई साल तैनात रही थीं। उसकी साथी पुलिसकर्मियों व आसपास के लोगों का कहना है कि हेमलता का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। शुक्रवार को भी उसने थाने में ड्यूटी की। इस दौरान अन्य महिला पुलिसकर्मियों से सामान्य तरीके से बात कीं। शनिवार को गांव में परिवार में से ही किसी की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उसने छुट्टी ली थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिता बोले- किसी दबाव में की आत्महत्या पिता करमवीर सिंह ने मीडिया में बातचीत में कहा कि हेमलता का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह इस तरह टूट जाए। उसने जरूर किसी के दबाव या तनाव में आकर यह कदम उठाया है। इसके पीछे की बात छिपाया जा रहा है। पुलिस तह तक जाकर जांच करे। सीसीटीवी कैमरे व सीडीआर खंगाले तो सच सामने आ जाएगा।

घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम हेमलता के पिता किसान हैं। वह दो भाई व दो बहनों में सबसे छोटी थी। एक भाई व एक बहन की शादी हो चुकी है। एक भाई नोएडा में निजी कंपनी में नौकरी करता है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां बेसुध हो गईं।

शादी की तैयारी कर रहे थे परिजन पिता ने कहा कि वे हेमलता की शादी की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए लड़का तलाशा जा रहा था। हालांकि हेमलता से भी कोई शादी के बारे में पूछता तो वह भी यही कहती थी कि इस साल वह शादी कर लेगी।