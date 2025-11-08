छोटी काशी कॉरीडोर: शिव मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार बंद, दर्शन के लिए इन रास्तों से जा सकेंगे श्रद्धालु
संक्षेप: लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) में चल रहे छोटी काशी कॉरिडोर निर्माण कार्य ने भव्यता की दिशा में नया आयाम छूना शुरू कर दिया है।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ (छोटी काशी) में चल रहे छोटी काशी कॉरिडोर निर्माण कार्य ने भव्यता की दिशा में नया आयाम छूना शुरू कर दिया है। शनिवार को निर्माण कार्य की गति बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार स्टेशन मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अब बस स्टेशन रोड से कोई मंदिर नहीं जा सकेगा।
कोतवाली पुलिस द्वारा प्रवेश द्वार पर बड़ा सूचना बैनर लगाकर श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे दर्शन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। करीब 69.14 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा छोटी काशी कॉरिडोर परियोजना न केवल मंदिर परिसर का विस्तार और सौंदर्यीकरण करेगी, बल्कि तीर्थ क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को भी नई उचाइयां प्रदान करेगी।
परियोजना के अंतर्गत नए मंदिरों का निर्माण, आकर्षक प्रवेश द्वार, चौड़े मार्ग, श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग क्षेत्र और धार्मिक आयोजनों के लिए खुले प्रांगण विकसित किए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कॉरिडोर के पूर्ण होने पर गोला गोकर्णनाथ धाम उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार व अर्थव्यवस्था को भी सशक्त आधार प्राप्त होगा।
भक्तों को दिए गए वैकल्पिक रास्ते
लोगों को बताया गया है कि अब उनको नीलकंठ मार्ग से भेजा जाएगा। वाहनों को भी नीलकंठ मैदान मे ही पार्क किए जाएंगे।
11 छोटे मंदिरों के लिए नींव निर्माण शुरू
कॉरिडोर निर्माण के तहत जिन 11 छोटे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना है, उनके लिए फाउंडेशन बनाने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी की टीम लगातार दिन-रात काम कर रही है ताकि सभी मंदिरों को सुरक्षित ढंग से निर्धारित स्थल पर स्थापित किया जा सके। कॉरिडोर निर्माण क्षेत्र के चारों ओर सीमाओं के चिन्हांकन बाउंड्री मार्किंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे निर्माण कार्य की सटीक परिधि तय की जा रही है और विभिन्न हिस्सों में कार्य का विभाजन सुचारु रूप से हो सकेगा। अभियंता और सर्वे टीम लगातार स्थल पर निगरानी कर रही है ताकि निर्माण कार्य नियोजित रूप से आगे बढ़े।