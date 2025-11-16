Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newschoking the python with his feet then cutting it with a knife the boy said this is good stuff order the spices
बढ़िया माल है, मसाला मंगवाओ, अजगर को पैरों से दबाया; फिर चाकू से काटकर बोला लड़का

संक्षेप: सांप काटने वाला युवक पनका गांव का ही बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह शराब का लती है। पास की नदी से एक अजगर पकड़कर लाया था। अजगर को पहले गांव में घुमाता रहा। इसके बाद पैरों से दबाकर चाकू से चीर-फाड़ डाला। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Sun, 16 Nov 2025 06:12 AMAjay Singh संवाददाता, कल्याणपुर (कानपुर)
कानपुर के पनकी के पनका गांव का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अजगर को पैरों से दबाकर चाकू से काट रहा है। इस दौरान वह यह भी कह रहा कि ‘बढ़िया माल है, मसाला मंगवाओ फटाक से’। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस मौके पर पहुंची तो न तो युवक मिला और न ही अजगर। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़कर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक सांप काटने वाला युवक पनका गांव का ही ब्रजेश बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह शराब का लती है। पास की नदी से एक अजगर पकड़कर लाया था। अजगर को पहले गांव में घुमाता रहा। इसके बाद पैरों से दबाकर चाकू से चीर-फाड़ डाला। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पनकी इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि युवक अपना मोबाइल बंद करके फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। गांव वालों से पता चला है कि वह अक्सर उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है। जो भी हो पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वीडियो की चर्चा

सड़क पर अजगर को चाकू से काटने के इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। वन्य जीव प्रेमियों ने इसे गलत बताया है। सोशल मीडिया पर वे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में ऐक्शन लिया जाएगा। वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही युवक को पकड़कर उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी।

