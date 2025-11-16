बढ़िया माल है, मसाला मंगवाओ, अजगर को पैरों से दबाया; फिर चाकू से काटकर बोला लड़का

संक्षेप: सांप काटने वाला युवक पनका गांव का ही बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह शराब का लती है। पास की नदी से एक अजगर पकड़कर लाया था। अजगर को पहले गांव में घुमाता रहा। इसके बाद पैरों से दबाकर चाकू से चीर-फाड़ डाला। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

कानपुर के पनकी के पनका गांव का एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक अजगर को पैरों से दबाकर चाकू से काट रहा है। इस दौरान वह यह भी कह रहा कि ‘बढ़िया माल है, मसाला मंगवाओ फटाक से’। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस मौके पर पहुंची तो न तो युवक मिला और न ही अजगर। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़कर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के मुताबिक सांप काटने वाला युवक पनका गांव का ही ब्रजेश बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह शराब का लती है। पास की नदी से एक अजगर पकड़कर लाया था। अजगर को पहले गांव में घुमाता रहा। इसके बाद पैरों से दबाकर चाकू से चीर-फाड़ डाला। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पनकी इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि युवक अपना मोबाइल बंद करके फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। गांव वालों से पता चला है कि वह अक्सर उल्टी-सीधी हरकतें करता रहता है। जो भी हो पुलिस मामले की जांच कर रही है।