Chitrakoot News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा दे दी जान
Chitrakoot News: मुख्यालय कर्वी के गोल तालाब मोहल्ले में हुई घटना (फाइल फोटो) चित्रकूट, संवाददाता। मुख्यालय कर्वी स्थित गोल तालाब मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों मे
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। मुख्यालय कर्वी स्थित गोल तालाब मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर में कमरे के भीतर युवक का शव फंदे पर लटका परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरु कर दी है। फिलहाल खुदकुशी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। गोल तालाब मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय राज केसरवानी सोमवार की शाम रोजाना की तरह घूम-फिरकर घर पहुंचा। उसने परिवार के सदस्यों के साथ खाना और इसके बाद अपने कमरे में सोने चला गया। रात में उसने कमरे के भीतर रस्सी का फंदा बनाकर झूल गया।
मंगलवार की सुबह काफी देर तक जब राज कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई हरकत नहीं हुई। परिजनों ने खिड़की से झांककर देखा तो राज फंदे पर लटका नजर आया। परिजनों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कोतवाली कर्वी पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या युवक ने खुदकुशी की है। अभी खुदकुशी की वजह सामने नहीं आई है। घटना की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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