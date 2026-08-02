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Chitrakoot News: करंट की चपेट में आने से युवती झुलसी, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र की 40 वर्षीय निशा करंट से झुलस गई। रविवार सुबह वह अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी बिजली की तार छू गई। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

Chitrakoot News: करंट की चपेट में आने से युवती झुलसी, भर्ती

Chitrakoot News: चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चकौंध की रहने वाली 40 वर्षीय निशा करंट की चपेट में आने से झुलस गई। वह रविवार को सुबह घर में साफ-सफाई कर रही थी। तभी वहां रखे इनवर्टर के पास बिजली की तार छू जाने से वह करंट की चपेट में आई। परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया है।

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