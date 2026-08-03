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Chitrakoot News: जलापूर्ति प्रभावित होने से लोगों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: मुख्यालय कर्वी के भरतपुरी मोहल्ले में जलापूर्ति प्रभावित जलापूर्ति ठप जलसंस्थान के चक्कर काट रहे लोग, जेई का सीयूजी नंबर बंद चित्रकूट, संवाददाता। मुख

Chitrakoot News: जलापूर्ति प्रभावित होने से लोगों की बढ़ी परेशानी

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। मुख्यालय कर्वी के भरतपुरी मोहल्ले में जेएम इंटर कालेज के पास करीब दो दर्जन परिवार पेयजल समस्या से जूझ रहे है। इन परिवारों के घरों में पिछले करीब डेढ़ महीने से जलापूर्ति बंद है। इसके साथ ही मोहल्ले में गंदा पानी भी पाइप लाइन से पहुंच रहा। लोग जल संस्थान में कई बार शिकायत दर्ज करा चुके है। लेकिन विभागीय अधिकारी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। उमसभरी गर्मी में जल संस्थान लोगों को पीने के पानी के लिए तरसा रहा है। भरतपुरी मोहल्ले में जेएम इंटर कालेज के पास रहने वाले लोग सही तरीके से जलापूर्ति न होने पर परेशान है।

शिक्षक कमलेश मिश्रा ने बताया कि मोहल्ले में पिछले 15 जून से जलापूर्ति बाधित है। पुरानी और पतली पाइप लाइन होने के कारण पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पाती। कई बार जल संस्थान कार्यालय में जाकर वह शिकायत कर चुके है। फिर भी समस्या का निदान नहीं हुआ। वह चलने-फिरने की स्थिति में नहीं है, फिर भी किसी तरह समस्या का निदान कराने के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। हर बार विभागीय अधिकारी समस्या हल करने का भरोसा देते है, लेकिन मौके पर कोई नहीं आता। इसी मोहल्ले के राममिलन पांडेय, डा राजेंद्र, शुभम चतुर्वेदी, रमेश मिश्रा, शिवमोहन बाबू आदि का कहना है कि पेयजल संकट से वह लोग परेशान है। जल संस्थान की पाइप लाइन से अक्सर गंदा पानी भी घरों में पहुंचता है। इधर जलापूर्ति प्रभावित होने से परेशान होकर कुछ लोगों ने निजी बोरिंग भी करा ली है। कुछ लोगों के घरों तक मशीन नहीं पहुंच पाई, जिससे वह परेशान हो रहे है। जल संस्थान के अवर अभियंता ज्यादातर अपना सीयूजी नंबर ही बंद रखते है। अगर स्विच आन भी किया तो फोन नहीं रिसीव करते।

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