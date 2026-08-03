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Chitrakoot News: चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ऐचवारा गांव के मजरा बौना पुरवा का मामला सीएचआई-04: कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे बौना पुरवा के ग्रामीण। चित्रकूट, संवाद

Chitrakoot News: चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता।मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ऐचवारा गांव के मजरा बौना पुरवा के ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम न्यायिक व चकबंदी अधिकारी को जांच के निर्देश दिए है। सोमवार को बौना पुरवा निवासी फूलचंद्र, रामलखन, रामचंद्र, रामबाबू आदि करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि गांव में चकबंदी के दौरान भूमि के रकबे और मालिकाना हक के निर्धारण में गड़बड़ियां की गई है। किसी को निर्धारित रकबे से अधिक भूमि दे दी गई तो किसी काश्तकार का रकबा कम कर दिया गया है।

जिसके चलते ग्रामीणों में असंतोष है। कई बार शिकायतें करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। डीएम पुलकित गर्ग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। उन्होंने एडीएम न्यायिक व चकबंदी अधिकारी को जांच के निर्देश दिए है। ज्ञापन सौंपने के दौरान चुन्नीलाल, बैजनाथ, शिवगोपाल, कोमलचंद्र, रामपाल, धर्मपाल, रामकृपाल आदि लोग मौजूद रहे।

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