Chitrakoot News: सदन में गूंजी धर्मनगरी की बिजली समस्या, विधायक ने सरकार को घेरा
Chitrakoot News: सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान ने विधानसभा में उठाया सवाल । सपा से सदर विधायक अनिल प्रधान ने धर्मनगरी चित्रकूट में बिजली की समस्या पर विधानसभा में सवा
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। सपा से सदर विधायक अनिल प्रधान ने धर्मनगरी चित्रकूट में बिजली की समस्या पर विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों की मनमानी से भी अवगत कराया। कहा कि जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। लो-वोल्टेज, अघोषित विद्युत कटौती, फाल्ट समस्या ने किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है। विधायक ने नियम 56 के तहत विधानसभा में मंगलवार को सवाल उठाया। कहा कि पहाड़ी, लोढ़वारा, भरतकूप, गनीवां, राजापुर, सरधुवा, कसहाई, रानीपुर भट्ट समेत लगभग सभी फीटरों में आने वाले गांवों में तीन फेस विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है।
सभी फीटरों के गांवों को दो-तीन क्षेत्रों में बांटकर अलग-अलग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई। फिर भी लो-वोल्टेज की समस्या दूर नहीं हो रही है। लो-वोल्टेज के कारण किसानों के नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। यही स्थिति रही तो किसान इस वर्ष धान की रोपाई नहीं कर पाएगा। कहा कि विद्युत आपूर्ति न होने से गांवों में जलजीवन मिशन से जलापूर्ति बाधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में फाल्ट होने पर विद्युत व्यवस्था हफ्तों बहाल नहीं हो पाती। विद्युत विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी व अधिकारी सीयूजी नंबर पर फोन नहीं रिसीव करते। ज्यादातर अधिकारी अपना फोन बंद रखते है। लो-वोल्टेज एवं विद्युत कटौती की वजह से लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से लमियारी पंप कैनाल काफी दिनों से बंद है। चिल्लीमल, ओरा पंप कैनाल आदि लो-वोल्टेज की वजह से नहीं चल पा रही हैं। इसके अलावा विधायक ने ध्वस्त हो चुके शिवरामपुर से कौंहारी को जाने वाले बीओपी मार्ग समेत कई सड़कों की स्थिति से सदन को अवगत कराया।
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