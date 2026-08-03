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Chitrakoot News: समस्याओं को लेकर लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन, कई गांवों का कार्यभार होने से कार्य हो रहा प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित समस्याओं को लेकर राजापुर में एक ज्ञापन सौंपा। लेखपालों के पास कई गांवों की जिम्मेदारी होने के कारण, एक ही स्थान पर बैठना मुश्किल है। संघ ने विभिन्न मांगों के साथ कार्रवाई की गुहार लगाई, जिसमें स्थानांतरण, भत्तों में वृद्धि, और सुविधाओं की कमी को दूर करने की मांग शामिल है।

समस्याओं को लेकर लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन, कई गांवों का कार्यभार होने से कार्य हो रहा प्रभावित
समस्याओं को लेकर लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन, कई गांवों का कार्यभार होने से कार्य हो रहा प्रभावित

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला इकाई ने लंबित समस्याओं को लेकर राजापुर में अध्यक्ष राजस्व परिषद को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम पूजा गुप्ता को सौंपा। अवगत कराया कि प्रत्येक लेखपाल के पास कई गांवों की जिम्मेदारी है। जिसकी वजह से निर्धारित रोस्टर के अनुसार एक ही जगह लेखपालों का बैठना मुश्किल है।संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप तिवारी व तहसील अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद पांडेय की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कई मांगें रखी गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शासनादेश के तहत वर्ष 2019 में करीब 650 लेखपालों का गृह मंडल में स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद राजस्व परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल खोलकर 2669 लेखपालों से आवेदन लिए।

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लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौजूदा समय पर करीब 2700 लेखपाल अपने गृह जनपद व मंडल से करीब 400 से 800 किमी दूर कार्यरत हैं। उन्होंने 2024 में नवनियुक्त लेखपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शीघ्र घोषित करने, स्टेशनरी, वाहन एवं विशेष भत्तों में वृद्धि, तथा भूलेख व अन्य सहायक पटलों से संबद्ध लेखपालों को कार्यमुक्त किए जाने की मांग की। तहसील अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के बैठने को पर्याप्त फर्नीचर, अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल एवं शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक लेखपाल के पास चार से पांच गांव की जिम्मेदारी है। जिसके चलते पंचायत सचिवालय रोस्टर के अनुसार एक स्थान पर बैठकर सभी कार्य करना व्यावहारिक नहीं है। इस दौरान चंद्रेश पटेल, शशांक मिश्रा, चंद्रप्रकाश, जगरूप प्रसाद, अभय सिंह, आनंद कुमार, विनोद कुमार, विमल कुमार, मनोज कुमार, मयंक द्विवेदी, मुनेंद्र राठौर, कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, अनूप सिंह, नवीन जायसवाल, प्रियंका, शिवांश भारद्वाज, विवेक सिंह, विवेक पांडेय, पीयूष मिश्रा आदि लेखपाल मौजूद रहे।

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