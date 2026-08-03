Chitrakoot News: परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम, मौत का राज दफन
Chitrakoot News: बरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय बोझ फार्म स्कूल में पागल कुत्ते के काटने से कक्षा दो के छात्र श्याम द्विवेदी की 17 दिन बाद मृत्यु हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया, जबकि इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है। डीएम ने बताया कि छात्र को रेबीज के तीन डोज़ मिल चुके थे।
Chitrakoot News: बरगढ़। थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बोझ फार्म स्कूल में घुसे पागल कुत्ते के काटने से 17 दिन तक चले इलाज के बाद कक्षा दो के छात्र श्याम द्विवेदी की एक दिन पहले मौत हो गई थी। एसडीएम मऊ रामऋषि रमन, बीईओ केडी पांडेय व थाना प्रभारी रीता सिंह के काफी समझाने के बावजूद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम न होने से छात्र की मौत का राज दफन हो गया। खास बात कि 15 जुलाई को हुई घटना की जांच बीईओ केडी पांडेय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम कर रही थी।
यह जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इधर डीएम पुलकित गर्ग ने घटना व इलाज की पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रिपोर्ट भेजकर अवगत कराया कि पागल कुत्ते के काटने से छात्र की मौत में इलाज में लापरवाही नहीं हुई है। रेबीज की तीन डोज छात्र को लग चुकी थी। 29 जुलाई को टांके कटने के बाद स्वस्थ्य होने पर परिजन मर्जी से छात्र को गांव ले गए थे।
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