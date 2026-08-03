Chitrakoot News: परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम, मौत का राज दफन

Chitrakoot News: बरगढ़। थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बोझ फार्म स्कूल में घुसे पागल कुत्ते के काटने से 17 दिन तक चले इलाज के बाद कक्षा दो के छात्र श्याम द्विवेदी की एक दिन पहले मौत हो गई थी। एसडीएम मऊ रामऋषि रमन, बीईओ केडी पांडेय व थाना प्रभारी रीता सिंह के काफी समझाने के बावजूद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम न होने से छात्र की मौत का राज दफन हो गया। खास बात कि 15 जुलाई को हुई घटना की जांच बीईओ केडी पांडेय के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम कर रही थी।