Chitrakoot News: पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

Chitrakoot News: चित्रकूट/ बरगढ़। बरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय बोझ में पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीते 15 जुलाई को बाउंड्री फांदकर कुत्ता स्कूल परिसर में घुसा था। कुत्ते ने दो बच्चों को काटकर घायल कर दिया था। जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। परिजन रविवार को सुबह जिला अस्पताल से छात्र को लेकर गांव गए थे। जहां झाड़-फूंक कराने के बाद हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्राथमिक विद्यालय बोझ फार्म परिसर में 15 जुलाई को लंच के दौरान बाउंड्रीवाल फांदकर कुत्ता घुस आया था। कुत्ते ने परिसर में घुसते ही बच्चों पर हमला बोल दिया था। जिसमें कुत्ते ने बोझ निवासी भास्कर द्विवेदी के सात वर्षीय बेटे श्याम व आंगनबाड़ी केन्द्र की चार वर्षीय छात्रा जान्हवी पुत्री मोहनलाल को काट लिया था। इन दोनो को मऊ सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जानवी अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है। जबकि छात्र श्याम द्विवेदी को हालत ठीक होने पर डाक्टरों ने 29 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया था। परिजन उसे घर ले गए थे। उसे रैबीज की तीन डोज भी लग चुकी थी। घर ले जाने के तीन दिन बाद शनिवार को छात्र श्याम की फिर हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल में दाखिल कराया। इलाज के बाद स्थिति ठीक होने पर रविवार को सुबह उसे डाक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। यहां से परिजन घर ले गए। फिर से हालत बिगड़ने पर गांव में परिजनों ने झाड़फूंक कराया। हालत में सुधार न होने पर परिजन आनन-फानन नजदीकी शंकरगढ़ कस्बा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। जिसके चलते श्याम की मौत हो गई。