Chitrakoot News: पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

Chitrakoot News: पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम
Chitrakoot News: चित्रकूट/बरगढ़। प्राथमिक विद्यालय बोझ में पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र श्याम द्विवेदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाने का आश्वासन दिया है।
Chitrakoot News: चित्रकूट/ बरगढ़। बरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय बोझ में पागल कुत्ते के काटने से घायल छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बीते 15 जुलाई को बाउंड्री फांदकर कुत्ता स्कूल परिसर में घुसा था। कुत्ते ने दो बच्चों को काटकर घायल कर दिया था। जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। परिजन रविवार को सुबह जिला अस्पताल से छात्र को लेकर गांव गए थे। जहां झाड़-फूंक कराने के बाद हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्राथमिक विद्यालय बोझ फार्म परिसर में 15 जुलाई को लंच के दौरान बाउंड्रीवाल फांदकर कुत्ता घुस आया था। कुत्ते ने परिसर में घुसते ही बच्चों पर हमला बोल दिया था। जिसमें कुत्ते ने बोझ निवासी भास्कर द्विवेदी के सात वर्षीय बेटे श्याम व आंगनबाड़ी केन्द्र की चार वर्षीय छात्रा जान्हवी पुत्री मोहनलाल को काट लिया था। इन दोनो को मऊ सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जानवी अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है। जबकि छात्र श्याम द्विवेदी को हालत ठीक होने पर डाक्टरों ने 29 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया था। परिजन उसे घर ले गए थे। उसे रैबीज की तीन डोज भी लग चुकी थी। घर ले जाने के तीन दिन बाद शनिवार को छात्र श्याम की फिर हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल में दाखिल कराया। इलाज के बाद स्थिति ठीक होने पर रविवार को सुबह उसे डाक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। यहां से परिजन घर ले गए। फिर से हालत बिगड़ने पर गांव में परिजनों ने झाड़फूंक कराया। हालत में सुधार न होने पर परिजन आनन-फानन नजदीकी शंकरगढ़ कस्बा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। जिसके चलते श्याम की मौत हो गई。
इकलौते बेटे की मौत से बुझ गया घर का चिराग
छात्र श्याम द्विवेदी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से घर का चिराग बुझ गया। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बेटे की मौत पर मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बेसुध हालत में पहुंच गई है। जानकारी पाकर खंड शिक्षाधिकारी केडी पांडेय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूरी जानकारी ली। बरगढ़ थाना पुलिस भी जानकारी मिलने पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
बोले जिम्मेदार-
बच्चे की मौत की जानकारी मिली है। जिला अस्पताल के सीएमएस से जानकारी ली गई है। सीएमएस ने बताया कि बच्चे की हालत ठीक थी। इलाज के बाद हालत ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। उसे रैबीज की डोज भी लग चुकी थी। मौत होने की वजह कुछ दूसरी हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा।
डा महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सीएमओ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।