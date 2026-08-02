Chitrakoot News: सैलून दुकानदार की हालत बिगड़ने से मौत

Chitrakoot News: सैलून दुकानदार की हालत बिगड़ने से मौत
Chitrakoot News: चित्रकूट के अमानपुर निवासी 45 वर्षीय जयप्रकाश की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह दो दशक पहले कानपुर से यहां आए थे और सैलून चलाते थे। शनिवार को अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन रविवार को उनकी मौत हो गई।
Chitrakoot News: चित्रकूट। मुख्यालय कर्वी से सटे अमानपुर निवासी 45 वर्षीय जयप्रकाश ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताते हैं कि जयप्रकाश करीब दो दशक पहले कानपुर से यहां आकर रहने लगा था। वह सैलून की दुकान चलाता था। शनिवार को अचानक हालत बिगड़ने पर मोहल्ले के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया था। जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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