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Chitrakoot News: शिक्षकों ने विधायक का घेराव कर हाजिरी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: मऊ में, जिला प्रशासन ने कंट्रोलरूम बनाकर सफाई कर्मचारियों से शिक्षकों की उपस्थिति लेने के खिलाफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू किया। शिक्षकों ने विधानसभा में विधायक को ज्ञापन सौंपा और कंट्रोलरूम बंद करने की मांग की। विधायक ने विश्वास दिलाया कि वे इस मामले में डीएम से बात करेंगे।

शिक्षकों ने विधायक का घेराव कर हाजिरी के विरोध में सौंपा ज्ञापन
शिक्षकों ने विधायक का घेराव कर हाजिरी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

Chitrakoot News: मऊ। जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोलरूम बनाकर सफाई कर्मचारियों के जरिए शिक्षकों की उपस्थिति लेने के विरोध मे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन पर उतर आया है। एक दिन पहले लामबंद शिक्षकों ने सदर विधायक को ज्ञापन सौंपा था। शनिवार को जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडेय की अगुवाई में शिक्षकों ने मानिकपुर विधायक अविनाशचन्द्र द्विवेदी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उनसे शासनादेश के प्रतिकूल संचालित कंट्रोलरूम को बंद कराने की मांग की। शिक्षिकाओं ने बताया कि उपस्थिति के नाम पर उनसे सेल्फी मांगी जाती है। जिससे एआई के माध्यम से उनकी फोटो का दुरूपयोग किया जा सकता है। विधायक ने भरोसा दिया कि वह इस संबंध में डीएम से बात करेंगे।

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समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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