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Chitrakoot News: थाना और चौकी परिसरों में साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: एसपी ने अपराध शाखा, महिला थाना और चौकी की देखी व्यवस्था महिला थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते एसपी अरुण सिंह। चित्रकूट, संवाददाता। एसपी अरुण कुमार

Chitrakoot News: थाना और चौकी परिसरों में साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। एसपी अरुण कुमार सिंह ने महिला थाना, यातायात कार्यालय, अपराध शाखा व शिवरामपुर पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। मातहतों को निर्देश दिए कि थाना व चौकी परिसरों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर उनका निस्तारण करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अभिलेखों, मालखाना, बैरक, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। लंबित विवेचनाओं एवं प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, प्रभावी गश्त, अपराध नियंत्रण व फरियादियों की शिकायतों का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण करने के निर्देश मातहतों को दिए। कहा कि महिलाओं के मामले में संवेदनशीलता बरतें। किसी भी फरियादी के साथ थानों व चौकियों में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए।

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प्रार्थनापत्र लंबित न रहे, उसका समय से निस्तारण करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसपी ने कहा कि इलाके में नियमित तरीके से पुलिस टीमें भ्रमण करती रहें। वीट प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए रखें। अपराधिक गतिविधियों की जानकारी के लिए मुखबिरतंत्र को मजबूत बनाएं। अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर नजर रखते हुए उन पर शिकंजा कसें। ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे। इस दौरान सीओ सिटी सत्येंद्र सिंह, महिला थानाध्यक्ष नीलम देवी, पीआरओ एसपी पंकज तिवारी आदि लोग मौजूद रहे।

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