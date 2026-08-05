Chitrakoot News: थाना और चौकी परिसरों में साफ-सफाई कर रखें विशेष ध्यान : एसपी
Chitrakoot News: चित्रकूट में एसपी अरुण कुमार सिंह ने महिला थाना और अन्य पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने मातहतों को साफ-सफाई और फरियादियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता बरतने, पुलिस गश्त को प्रभावी बनाने और अपराध नियंत्रण के लिए मकबूल जानकारी जुटाने पर भी जोर दिया।
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। एसपी अरुण कुमार सिंह ने महिला थाना, यातायात कार्यालय, अपराध शाखा व शिवरामपुर पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। मातहतों को निर्देश दिए कि थाना व चौकी परिसरों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर उनका निस्तारण करें।उन्होंने निरीक्षण के दौरान अभिलेखों, मालखाना, बैरक, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। लंबित विवेचनाओं एवं प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, प्रभावी गश्त, अपराध नियंत्रण व फरियादियों की शिकायतों का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण करने के निर्देश मातहतों को दिए। कहा कि महिलाओं के मामले में संवेदनशीलता बरतें। किसी भी फरियादी के साथ थानों व चौकियों में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए।
प्रार्थनापत्र लंबित न रहे, उसका समय से निस्तारण करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसपी ने कहा कि इलाके में नियमित तरीके से पुलिस टीमें भ्रमण करती रहें। वीट प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए रखें। अपराधिक गतिविधियों की जानकारी के लिए मुखबिरतंत्र को मजबूत बनाएं। अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर नजर रखते हुए उन पर शिकंजा कसें। ताकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे। इस दौरान सीओ सिटी सत्येंद्र सिंह, महिला थानाध्यक्ष नीलम देवी, पीआरओ एसपी पंकज तिवारी आदि लोग मौजूद रहे।
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