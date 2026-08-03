Chitrakoot News: हादसे के बाद स्कूल वाहनों की जांच शुरू, दो वाहन सीज
Chitrakoot News: चित्रकूट में स्कूल बस की दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग ने जांच अभियान शुरू किया। चालक की लापरवाही से शराब के नशे में तेज गति से चलते हुए बस ने पेड़ से टकराया, जिससे 17 लोग घायल हुए। जांच में दो स्कूल वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए और सीज कर दिए गए।
Chitrakoot News: चित्रकूट। दो दिन पहले चालक की लापरवाही से स्कूल बस पेड़ से टकराने के बाद परिवहन विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। महकमे के अधिकारियों ने सोमवार को स्कूल वाहनों के दस्तावेजों की जांच को लेकर अभियान चलाया। जिसमें दो स्कूल वाहन बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के मिले। जिनको सीज किया गया है। बीते शनिवार को दोपहर में छुट्टी के बाद बच्चों को वापस घर छोंडने जा रहा चालक शराब के नशे में बस को तेज गति से दौड़ा रहा था। इसी लापरवाही में अनियंत्रित बस कालूपुर पाही के पास पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में 14 बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए थे।
इस हादसे के बाद डीएम पुलकित गर्ग ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को स्कूल वाहनों की जांच के निर्देश दिए थे। सोमवार को पीटीओ ने टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। कई जगह टीम ने स्कूल वैन व बसों को रोकर उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की। अभियान के दौरान दो स्कूल वाहन बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के पाए गए। जिनको सीज कर रैपुरा व कर्वी कोतवाली पुलिस की सुपुर्दगी में पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया है। पीटीओ ने सभी स्कूल प्रबंधनों को आगाह कि किया वैध दस्तावेजों के अगर कोई वाहन बच्चों को ढ़ोता मिला तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
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