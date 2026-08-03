Chitrakoot News: चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

Chitrakoot News: चित्रकूट। मानिकपुर तहसील क्षेत्र के ऐचवारा गांव के मजरा बौना पुरवा के ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम न्यायिक व चकबंदी अधिकारी को जांच के निर्देश दिए है। सोमवार को बौना पुरवा निवासी फूलचंद्र, रामलखन, रामचंद्र, रामबाबू आदि करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि गांव में चकबंदी के दौरान भूमि के रकबे और मालिकाना हक के निर्धारण में गड़बड़ियां की गई है। किसी को निर्धारित रकबे से अधिक भूमि दे दी गई तो किसी काश्तकार का रकबा कम कर दिया गया है।