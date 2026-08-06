Chitrakoot News: तुलसी जयंती महोत्सव की तैयारियों ने तेजी पकड़ी, शोभा यात्रा के निर्धारित रुट का अफसरों ने लिया जायजा

Chitrakoot News: तुलसी जयंती महोत्सव की तैयारियों ने तेजी पकड़ी, शोभा यात्रा के निर्धारित रुट का अफसरों ने लिया जायजा
Chitrakoot News: राजापुर, संवाददाता। प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त श्रीराम चरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास
Chitrakoot News: राजापुर, संवाददाता। प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त श्रीराम चरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास का जयंती महोत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों तेजी पकड़ रही है। प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को लेकर अभी से इंतजाम शुरु कर दिए है। आगामी 19 अगस्त को तुलसी जन्मस्थली राजापुर में जयंती महोत्सव मनाया जाना है। जिसमें भव्य शोभा यात्रा निकलेगी।एसडीएम पूजा गुप्ता व सीओ यामीन अहमद ने विभागीय अधिकारियों के साथ शोभा यात्रा के निर्धारित मार्ग का स्थलीय जायजा लिया। सब्जी मंडी में एसडीएम ने दुकानदारों व फल, सब्जी विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि वह अपनी दुकानें सड़क पर न लगाएं। दुकान का सामान सीमा के भीतर रखें।
सड़क और नालियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इससे शोभा यात्रा के दौरान बाधा उत्पन्न होगी। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नालियों पर रखी पाइप लाइनों को तत्काल हटाने के लिए निर्देश जलसंस्थान के अधिकारियों को दिए। इसके बाद अधिकारियों ने तुलसी घाट सहित अन्य प्रमुख स्थलों में भी व्यवस्थाएं देखी। सभी जगह अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई। सहायक अभियंता विद्युत ध्रुव कुमार व जेई दारा सिंह यादव को शोभा यात्रा मार्ग पर लटक रही ढीली तारों को तत्काल दुरुस्त कराने तथा जर्जर विद्युत पोलों को बदलने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोजन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए।
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