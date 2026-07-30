Chitrakoot News: गर्भवती की मौत, परिजनों ने डाक्टरों पर इलाज में लापवाही का लगाया आरोप

Chitrakoot News: चित्रकूट, सम्वाददाता। मऊ कस्बे के अंबेडकर मोहल्ले की रहने वाली गर्भवती युवती की सीएचसी में इलाज के दोरान मौत हो गई। परिजनों ने डाक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।अंबेडकर मोहल्ला निवासी दीपक की 30 वर्षीया पत्नी सुनीता दो माह की गर्भवती थी। बुधवार की दोपहर में पेटदर्द होने की वजह से परिजन उसे लेकर सीएचसी पहुंचे। परिजनों का कहना है कि महिला डाक्टर ने सुनीता को तीन इंजेक्शन लगवाए। इसके बाद सुनीता की हालत बिगड़ गई। कई बार कहने पर भी डाक्टर ने मरीज को आकर नही देखा।

जिससे वह सुनीता को लेकर प्राइवेट अस्पताल चले गए। वहां से जवाब होने पर दोबारा सीएचसी पहुंचे। जहां मौजूद डाक्टर ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने परिजनों को समझाया। भरोसा दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सामने आएगा। इसके बाद वह कार्रवाई करेंगे। सीएचसी प्रभारी डा.हारुन का कहना है कि मामला संज्ञान मे आया है।सम्बन्धित डाक्टर से रिपोर्ट ली गई है। डाक्टर ने अवगत कराया है कि परिजनों ने इलाज के पहले महिला के गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी है। परिजनों ने जो भी दिक्कत बताई थी, उसी अनुसार इलाज किया है।इलाज में कोई लापरवाही नही हुई है।