Chitrakoot News: लोढ़वारा पावर हाउस में पहुंची नई मशीनें, अलग किए फीटर

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। पहाड़ी और लोढ़वारा पावर हाउस में एक दिन पहले ग्रामीणों के बवाल के बाद विद्युत आपूर्ति में काफी हद तक सुधार आया है। लोढ़वारा में रातोंरात विद्युत विभाग ने तीन नई आउटगोइंग व इनकमिंग मशीनें उपलब्ध कराई। जिसमें दो मशीनें लगाकर परसौंजा के घरेलू व पीटीडब्लू फीटर को अलग कर दिया गया। फलस्वरुप लो-वोल्टेज के साथ ही बिजली आपूर्ति की काफी हद तक समस्या दूर हुई है। अधिकारियों ने पावर हाउस पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एक दिन पहले सोमवार को मनमानी बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे आक्रोशित लोगों ने पहाड़ी व लोढ़वारा पावर हाउस में धावा बोला था। भीड़ ने दोनो जगह कर्मचारियों को बाहर कर पावर हाउसों में ताला बंद कर दिया था। लोढ़वारा में आक्रोशित लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति बंद कर दिया था। बाद में पहुंची पुलिस ने किसी तरह माहौल को शांत कराया था। विभागीय अधिकारियों के फोन न उठाने पर नाराज पावर हाउस के कर्मचारियों ने नाराज होकर सामूहिक तौर पर कार्य करने से इंकार भी कर दिया था। बाद में अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी माने और काम करने के लिए तैयार हुए। बवाल के बाद लोढ़वारा पावर हाउस में सोमवार की रात तीन नई आउटगोइंग व इनकमिंग मशीनें विभाग ने पहंुचाई। आनन-फानन परसौंजा फीटर की मशीनें बदली गई। इसके साथ ही घरेलू व पीटीडब्लू फीटर की बिजली आपूर्ति अलग-अलग शुरु की गई। अभी तक घरेलू फीटर से दोनो का संचालन होने से ओवरलोड के चलते लो-वोल्टेज की समस्या रही है। अभी बरवारा फीटर की मशीनें नहीं लग पाई है। इनको भी जल्द लगाया जाएगा। नई मशीनें लगने के बाद वोल्टेज में सुधार हुआ है। ट्रिपिंग व फाल्ट की समस्या भी दूर हुई है。