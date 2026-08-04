Chitrakoot News: लोढ़वारा पावर हाउस में पहुंची नई मशीनें, अलग किए फीटर

Chitrakoot News: लोढ़वारा पावर हाउस में पहुंची नई मशीनें, अलग किए फीटर
Chitrakoot News: पावर हाउस में ग्रामीणों के बवाल के बाद रातोंरात पहुंची मशीनें अभियंता ने पावर हाउस में ली जानकारी 04 सीएचआई-06: लोढ़वारा पावर हाउस में कर्मचारियों से
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। पहाड़ी और लोढ़वारा पावर हाउस में एक दिन पहले ग्रामीणों के बवाल के बाद विद्युत आपूर्ति में काफी हद तक सुधार आया है। लोढ़वारा में रातोंरात विद्युत विभाग ने तीन नई आउटगोइंग व इनकमिंग मशीनें उपलब्ध कराई। जिसमें दो मशीनें लगाकर परसौंजा के घरेलू व पीटीडब्लू फीटर को अलग कर दिया गया। फलस्वरुप लो-वोल्टेज के साथ ही बिजली आपूर्ति की काफी हद तक समस्या दूर हुई है। अधिकारियों ने पावर हाउस पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एक दिन पहले सोमवार को मनमानी बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे आक्रोशित लोगों ने पहाड़ी व लोढ़वारा पावर हाउस में धावा बोला था। भीड़ ने दोनो जगह कर्मचारियों को बाहर कर पावर हाउसों में ताला बंद कर दिया था। लोढ़वारा में आक्रोशित लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति बंद कर दिया था। बाद में पहुंची पुलिस ने किसी तरह माहौल को शांत कराया था। विभागीय अधिकारियों के फोन न उठाने पर नाराज पावर हाउस के कर्मचारियों ने नाराज होकर सामूहिक तौर पर कार्य करने से इंकार भी कर दिया था। बाद में अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी माने और काम करने के लिए तैयार हुए। बवाल के बाद लोढ़वारा पावर हाउस में सोमवार की रात तीन नई आउटगोइंग व इनकमिंग मशीनें विभाग ने पहंुचाई। आनन-फानन परसौंजा फीटर की मशीनें बदली गई। इसके साथ ही घरेलू व पीटीडब्लू फीटर की बिजली आपूर्ति अलग-अलग शुरु की गई। अभी तक घरेलू फीटर से दोनो का संचालन होने से ओवरलोड के चलते लो-वोल्टेज की समस्या रही है। अभी बरवारा फीटर की मशीनें नहीं लग पाई है। इनको भी जल्द लगाया जाएगा। नई मशीनें लगने के बाद वोल्टेज में सुधार हुआ है। ट्रिपिंग व फाल्ट की समस्या भी दूर हुई है。
कर्मचारियों के दर्ज किए बयान, तीन लोगों का कराया मेडिकल
बवाल के दूसरे दिन मंगलवार को एसडीएम सदर, सीओ सिटी सतेन्द्र सिंह, अधिशाषी अभियंता प्रखंड कर्वी सुरेन्द्र कश्यप, जेई अनुज कुमार, नोडल अधिकारी अनुरुद्ध कुमार लोढ़वारा पावर हाउस पहुंचे। अधिकारियों ने बवाल के दौरान पावर हाउस में मौजूद कर्मचारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। सभी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए। हंगामे में शामिल लोगों के संबंध में भी पूंछा। कर्मचारियों ने कई लोगों के नाम बताए। इसके बाद मारपीट के शिकार एसएसओ बुद्धबिलास, लाइनमैन रामराज व विक्रम सिंह को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
सपा ने एसी को सौंपा ज्ञापन, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी
पूर्व सपा जिलाध्यक्ष अनुज यादव की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि जिले में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है। लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान है। किसानों के नलकूप नहीं चल पा रहे है। सिंचाई पूरी तरह प्रभावित है। मजबूर किसान आंदोलन के लिए बाध्य हो रहा है। विभागीय अधिकारी लोगों का फोन नहीं रिसीव करते। चेताया कि बिजली आपूर्ति में अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सपा आंदोलन के लिए विवश होगी। इस दौरान मान सिंह पटेल, सुभाष पटेल, रोहित यादव, सुजीत कुशवाहा, कुशल यादव, राधेश्याम आदि मौजूद रहे।
हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से दो भैसें मरी
पहाड़ी ब्लाक क्षेत्र के देवल गांव में मंगलवार को सुबह अचानक हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे आ गिरा। वहीं पर रज्जू यादव की दो भैंसें बंधी थी। तार भैसों के ऊपर ही गिरा। जिससे करंट की चपेट में आने से दोनो भैंसे मर गई। गनीमत रही कि वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर आपूर्ति बंद कराई। पीड़ित का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी व कर्मचारी मौके पर नहीं आया।
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