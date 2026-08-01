Chitrakoot News: विधायक के प्रदर्शन पर बिजली व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। मनमानी बिजली कटौती और समय से ट्रांसफार्मर न मिलने आदि की समस्याओं को लेकर सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। डीएम पुलकित गर्ग ने शुक्रवार की देर शाम बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। डीएम ने विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन एवं विद्युत शिकायतों के निस्तारण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। निर्देश दिए कि जो भी ट्रांसफार्मर खराब अथवा जल जाते हैं, उन्हें स्टोर से मरम्मत कराकर अधिकतम 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्रांसफार्मर परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों की संख्या दोगुनी किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन एवं आपूर्ति कार्य में तेजी आएगी। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 400 शिकायतों के सापेक्ष 351 ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन कर आपूर्ति कर दी गई है। डीएम ने शेष 49 मामलों का भी शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि ट्रांसफार्मर मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक सामग्री को स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखा जाए, ताकि बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम हो सके। अधीक्षण अभियंता विद्युत ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि सभी विद्युत चालित पंपसेटों को एक साथ ऑटो मोड़ पर न रखें, बल्कि जरुरत के अनुसार उपयोग करें। जिससे विद्युत तंत्रों पर अनावश्यक भार न पड़े। उन्होंने किसानों से अपने विद्युत संयोजन पर उपयुक्त क्षमता का कैपेसिटर बैंक स्थापित कराने पर जोर दिया। इससे विद्युत वोल्टेज में सुधार होगा और कृषि कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति अधिक सुचारु रूप से उपलब्ध हो सकेगी।