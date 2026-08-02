Chitrakoot News: विद्युत समस्या पर जनाक्रोश को देख अफसरों ने पकड़ी तेजी, पावर हाउसों में पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं

Chitrakoot News: विद्युत समस्या पर जनाक्रोश को देख अफसरों ने पकड़ी तेजी, पावर हाउसों में पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं
Chitrakoot News: चित्रकूट में पिछले एक पखवाड़े से चल रही बिजली कटौती और लो-वोल्टेज समस्या ने लोगों का आक्रोश पैदा कर दिया है। अधिकारियों ने स्थिति का संज्ञान लेते हुए समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। डीएम और एसपी ने पावर हाउस का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए।
Chitrakoot News: चित्रकूट। जिले में पिछले करीब एक पखवारे से मनमानी बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या से परेशान लोगों का आक्रोश देख अधिकारियों ने अब तेजी पकड़ी है। विभागीय अभियंता पावर हाउसों में पहुंचकर समस्या दूर करने के लिए जुट गए हैं। खुद डीएम व एसपी ने मानिकपुर पावर हाउस पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि आम जनता का फोन जरूर रिसीव करें। उनकी समस्या सुनकर निस्तारण करें। डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह ने विद्युत उपकेंद्र मानिकपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने पावर हाउस से मारकुंडी, कल्याणपुर, केसेरुवा एवं अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नियंत्रित करने वाले पैनलों के संचालन की जानकारी ली।
विद्युत उपकेंद्र के शटडाउन रजिस्टर का गहनता से अवलोकन किया। रजिस्टर में दर्ज तीन घंटे की निरंतर कटौती का डीएम ने कारण पूछा। जेई ने अवगत कराया कि ट्रांसफॉर्मर प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के कारण शटडाउन लिया जाता है, जिसमें समय लगता है। सर्वाधिक विद्युत कटौती वाले क्षेत्रों की जानकारी मांगने पर जेई ने बताया कि केसेरुवा से सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होती हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव की जाए। ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति में 48 घंटे के भीतर मरम्मत/प्रतिस्थापन कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए।
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