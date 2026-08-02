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Chitrakoot News: पुलिस ने अभियान चलाकर 12 फरार वारंटियों को दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 12 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें उदल, नत्थू, बड़का, हेमराज, चुन्नीलाल, श्याम बिहारी, राजकुमार, प्यारेलाल, बृजनंदन पटेल, राजू और कैलाश शामिल हैं। यह सभी काफी समय से फरार थे।

Chitrakoot News: पुलिस ने अभियान चलाकर 12 फरार वारंटियों को दबोचा

Chitrakoot News: चित्रकूट। जिले में पुलिस महकमे ने विशेष अभियान चलाकर फरार चल रहे 12 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें उदल, राजवा निवासी लौढ़ियामाफी थाना रैपुरा, नत्थू निवासी वक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी, बड़का उर्फ शत्रुघ्न निवासी वियावल थाना मऊ, हेमराज निवासी चितरा गोकुलपुर सीतापुर, चुन्नीलाल निवासी बिहरवा बांगर थाना सरधुवा शामिल है। इसी तरह श्याम बिहारी निवासी कुचौली थाना सरधुवा, राजकुमार, निवासी भरतपुर मजरा गाहुर, प्यारेलाल निवासी जमीरा कॉलोनी थाना बरगढ़, बृजनंदन पटेल निवासी टेड़वा थाना बहिल पुरवा, राजू उर्फ रज्जू निवासी गढचपा थाना मानिकपुर व कैलाश निवासी इन्द्रानगर कस्वा व थाना मानिकपुर को पुलिस ने पकड़ा है। यह सभी काफी दिनों से फरार चल रहे थे।

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