Chitrakoot News: सर्वसम्मति से जिला इकाई गठित, स्वप्निल अग्रवाल अध्यक्ष बने
Chitrakoot News: 04 सीएचआई-12: सर्वसम्मति से चुने गए जिला इकाई के पदाधिकारी व मौजूद एसोसिएशन अन्य लोग। के ही दौरान धर्मनगरी चित्रकूट में जिला इकाई का गठन किया। जिसमे
Chitrakoot News: चित्रकूट। बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने बैठक के ही दौरान धर्मनगरी चित्रकूट में जिला इकाई का गठन किया। जिसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक स्वप्निल अग्रवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया। जबकि सुनील कुमार सिंह सचिव, रचित अग्रवाल कोषाध्यक्ष चुना गया। सीएम पाठक व मिन्हाज आलम को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया है। पदाधिकारियों ने निजी स्ूकलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आपसी समन्वय तथा संयुक्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया। इस दौरान सेंट थॉमस स्कूल के फादर बास्टिन, सुषमा स्वरूप की प्रधानाचार्य अपर्णा पांडेय, एपीएस के प्रबंध निदेशक प्रतीक गुप्ता, स्वतंत्र, संतोष तैलंग, मिहिर आनंद, विकास, राकेश साहू आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।