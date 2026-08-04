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Chitrakoot News: सर्वसम्मति से जिला इकाई गठित, स्वप्निल अग्रवाल अध्यक्ष बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: 04 सीएचआई-12: सर्वसम्मति से चुने गए जिला इकाई के पदाधिकारी व मौजूद एसोसिएशन अन्य लोग। के ही दौरान धर्मनगरी चित्रकूट में जिला इकाई का गठन किया। जिसमे

Chitrakoot News: सर्वसम्मति से जिला इकाई गठित, स्वप्निल अग्रवाल अध्यक्ष बने

Chitrakoot News: चित्रकूट। बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने बैठक के ही दौरान धर्मनगरी चित्रकूट में जिला इकाई का गठन किया। जिसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक स्वप्निल अग्रवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया। जबकि सुनील कुमार सिंह सचिव, रचित अग्रवाल कोषाध्यक्ष चुना गया। सीएम पाठक व मिन्हाज आलम को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया है। पदाधिकारियों ने निजी स्ूकलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आपसी समन्वय तथा संयुक्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया। इस दौरान सेंट थॉमस स्कूल के फादर बास्टिन, सुषमा स्वरूप की प्रधानाचार्य अपर्णा पांडेय, एपीएस के प्रबंध निदेशक प्रतीक गुप्ता, स्वतंत्र, संतोष तैलंग, मिहिर आनंद, विकास, राकेश साहू आदि मौजूद रहे।

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