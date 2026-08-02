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Chitrakoot News: अतिक्रमण का शिकार हो रहा राणन तालाब, भीट में बना लिए मकान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट के देवांगना मुख्य मार्ग पर राणन तालाब में अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है। लोग तालाब की भीट पर आलीशन मकान बना रहे हैं, जबकि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लगभग पौने दो करोड़ खर्च कर इस तालाब का सुंदरीकरण किया था, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा।

अतिक्रमण का शिकार हो रहा राणन तालाब, भीट में बना लिए मकान
अतिक्रमण का शिकार हो रहा राणन तालाब, भीट में बना लिए मकान

Chitrakoot News: चित्रकूट। मुख्यालय कर्वी स्थित देवांगना मुख्य मार्ग में कलेक्ट्रेट के समीप राणन तालाब के भीटे में लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। कई लोगों ने आलीशन मकानों का निर्माण भी करा लिया। इसी तालाब का जिला प्रशासन ने पौने दो करोड़ खर्च कर सुंदरीकरण भी कराया है। लेकिन मुख्य मार्ग किनारे इस तालाब में हो रहे अतिक्रमण पर जिम्मेदारों का शायद कोई ध्यान नहीं जा रहा है। गढ़ीवा ग्राम पंचायत के मजरा शेखन पुरवा में राणन तालाब काफी बड़े रकबे में है। इसी तालाब में नवरात्र के दौरान देवी प्रतिमाओं का बिसर्जन भी होता है। पिछले वर्ष जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग से करीब पौने दो करोड़ की धनराशि खर्च कर सुंदरीकरण कराया है।

जिसमें तालाब की खुदाई कराई। इसके बाद काफी ऊंची व चौड़ी भीट चारो तरफ से बनवाया है। भीट में बैठने के लिए बेंच आदि बनाए गए है। रोजाना लोग तालाब के भीट में घूमने भी पहुंचते है। यहां का नजारा देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन तालाब की भीट में अब अतिक्रमण हो रहा है। अब तक काफी लोगों ने तालाब की भीट में किनारे की तरफ मकान बनवा लिए है। घरों का गंदा पानी भी वहीं बहाया जा रहा है। बताते हैं कि यह मकान ग्राम सभा की जमीन में बने है। लेकिन शायद जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। एसडीएम सदर अजय यादव का कहना है कि तालाब के भीट समेत ग्राम सभा की जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। तालाब का सुंदरीकरण कराया जा चुका है। इसमें अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वह जल्द टीम भेजकर जांच कराएंगे।

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