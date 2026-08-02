Chitrakoot News: तुलसी जयंती समारोह की तैयारी शुरू, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

Chitrakoot News: राजापुर। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तुलसी जन्म कुटीर में जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। तुलसी परिवार के पदाधिकारियों, समाजसेवियों, श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर जिम्मेदारियों पर बात रखी। सुनील मिश्रा ने कहा 19 अगस्त को तुलसी जयंती भव्य तरीके से मनेगी। तुलसी जयंती समारोह राजापुर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। कहा कई मंत्रियों, संत-महात्माओं और मंडल स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा गोस्वामी तुलसीदास की 529 वीं जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह से पूर्व तुलसी नगरी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लोगों से प्रत्येक घर में भगवा ध्वज लगाने, व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के सामने स्वागत द्वार बनाने, स्वच्छता बनाए रखने को डस्टबिन व कूड़ा गाड़ी का उपयोग करने पर जोर दिया। तुलसी परिवार के अशोक सोनी ने कहा 10 अगस्त को सुबह 10 बजे ओम नम: शिवाय गोशाला बंसीबट वृंदावन मथुरा के संत रामदास महाराज के सान्निध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 11 अगस्त से 19 अगस्त तक श्रीराम चरितमानस नवाह्न पारायण पाठ होगा। 19 अगस्त को दोपहर दो बजे तुलसी जयंती का मुख्य समारोह आयोजित होगा। वाद्ययंत्रों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। बैठक में शंकर दयाल जायसवाल, मंगल पांडेय, विष्णु, विनीत चतुर्वेदी, राजीव कौशल, राजेश केसरवानी, भारतलाल जायसवाल, मंटू अग्रहरि, गणेशदत्त मिश्रा, कमलेश मोदनवाल, वीरेंद्र द्विवेदी, ऊदल प्रसाद, प्रह्लाद सोनी, वीरेंद्र शुक्ला,भगवान दास गुप्ता, पुष्पेंद्र त्रिपाठी रहे।