Chitrakoot News: नगर पंचायत में लहराएगा तिरंगा, सेनानी पार्क का होगा सौंदर्यीकरण

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। मऊ कस्बे में नगर पंचायत ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क निर्माण को लेकर आधारशिला रखी। एसडीएम व नगर पंचायत अध्यक्ष ने भूमि पूजन के साथ फावड़ा चलाया। इसके साथ ही नगर पंचायत परिसर में 20 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 20 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा स्वतंत्रता ग्राम सेनानी पार्क के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। एसडीएम रामऋषि रमन व नगर पंचायत अध्यक्ष अमित द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नगर पंचायत भवन परिसर में स्थापित होने वाला विशाल तिरंगा नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करेगा।

जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क का विस्तारीकरण कर उसे आधुनिक व आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। नगर पंचायत परिसर में स्थापित होने वाला 20 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को अधिक सुदृढ़ करेगा। एसडीएम ने कहा कि कस्बे में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। इसलिए करीब डेढ़ बीघे भूमि में नया पार्क विकसित किया जा रहा है। जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। यह पार्क बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत भवन परिसर में गंदगी के चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मृति स्थल उपेक्षित हो गया था। इसे देखते हुए स्थल के सौंदर्यीकरण व विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को महापुरुषों के त्याग और बलिदान से परिचित कराना तथा उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करना है।