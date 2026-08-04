Chitrakoot News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क निर्माण को हुआ भूमि पूजन
Chitrakoot News: चित्रकूट के मऊ कस्बे में नगर पंचायत ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क की आधारशिला रखी। एसडीएम रामऋषि रमन और अध्यक्ष अमित द्विवेदी ने भूमि पूजन किया। इसके साथ ही, 20 फीट ऊंचा तिरंगा भी स्थापित किया जाएगा, जो नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाएगा। विकास कार्यों में तेजी आई है।
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। मऊ कस्बे में नगर पंचायत ने स्वतंत्रता सेनानी पार्क निर्माण को लेकर आधारशिला रखी। एसडीएम व नगर पंचायत अध्यक्ष ने भूमि पूजन के साथ फावड़ा चलाया। इसके साथ ही नगर पंचायत परिसर में 20 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा।नगर पंचायत कार्यालय परिसर में 20 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा स्वतंत्रता ग्राम सेनानी पार्क के विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। एसडीएम रामऋषि रमन व नगर पंचायत अध्यक्ष अमित द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नगर पंचायत भवन परिसर में स्थापित होने वाला विशाल तिरंगा नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करेगा।
जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क का विस्तार कर उसे आधुनिक व आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। कस्बे के लोगों का कहना है कि एसडीएम को नगर पंचायत का प्रभार मिलने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। सड़क, सौंदर्यीकरण व जनसुविधाओं से जुड़े कई कार्य लगातार कराए जा रहे हैं।
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