Chitrakoot News: बिजली समस्या पर पहाड़ी और लोढ़वारा में भीड़ ने जड़ा ताला, कर्मचारियों को पीटा

Chitrakoot News: करीब एक माह से मनमानी कटौती और लो-वोल्टेज से लोग परेशान हाउस में आक्रोशित भीड़ ने बंद कराई आपूर्ति लोढ़वारा में कर्मियों से मारपीट, पुलिस ने समझाकर हंग

Chitrakoot News: चित्रकूट/पहाड़ी, संवाददाता। जिले में बिजली समस्या को लेकर किसानों का आक्रोश नहीं थम रहा है। सोमवार को पावर हाउस पहाड़ी व लोढ़वारा में कई गांवों के किसानों ने धावा बोल दिया। पावर हाउस से कर्मचारियों को बाहर कर ताला जड़ दिया। इसके बाद जमकर हंगामा काटा। लोढ़वारा में आक्रोशित भीड़ ने कर्मचारियों से मारपीट की। कर्मचारियों ने स्थिति से अवगत कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझाया और पावर हाउस में लगे ताले को खुलवाकर हंगामा शांत कराया。

किसानों का आक्रोश जारी सोमवार को सुबह करीब 11 बजे पहाड़ी कस्बे के लामबंद लोग पावर हाउस पहुंचे। नारेबाजी के साथ हंगामा करते हुए भीड़ ने कर्मचारियों को बाहर कर ताला जड़ दिया। इसके साथ ही पावर हाउस से इलाके में होने वाली बिजली आपूर्ति भी बंद करा दी। ग्रामीण अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। कर्मचारियों ने यह कहकर समझाया कि जेई अभी क्षेत्र में लाइन सही कराने गए है। कुछ ही देर में थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने भीड़ को समझाकर ताला खुलवाया। लोढ़वारा पावर हाउस में परसौंजा, महुटा, रूपौली, रमयापुर, चिल्लामाफी, ऐरानमाफी आदि गांवों के लामबंद किसानों ने धावा बोल दिया। मनमानी बिजली कटौती व लो-वोल्टेज की समस्या बताते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। बल्कि पावर हाउस में ताला बंद कर दिया। इसके बाद पावर हाउस में मौजूद कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट की। जानकारी पाकर पहुंची कर्वी कोतवाली पुलिस ने स्थिति संभाली। इसके बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन के साथ डीएम को बिजली समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि लो-वोल्टेज व अघोषित कटौती से नलकूप नहीं चल पा रहे है। जिससे धान की रोपाई प्रभावित है। पहाड़ी व लोढ़वारा पावर हाउस में हंगामे की वजह से करीब चार घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। दोनो पावर हाउसों से संचालित फीड़र बंद रहे। प्रदर्शन में राजेश सिंह, राकेश, काशी प्रसाद, प्रीतम सिंह, रामपाल, कल्लू सिंह, रामविशाल, रामकिशोर, रोहित, शिवदयाल, अशोक, सुनील, नरेंद्र, राजाराम, सुरेंद्र, अनिल, राजकरण, विनोद, अनुराग, रामू आदि लोग शामिल रहे।

कर्मचारियों की नाराजगी अफसरों ने नहीं उठाया फोन, नाराज कर्मियों का कार्य करने से इंकार

लोढ़वारा पावर हाउस में हंगामे के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल विभागीय अधिकारियों को जानकारी देने के लिए फोन लगाया। लेकिन आम लोगों की ही तरह अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों का भी फोन रिसीव नहीं किया। जिस पर कर्मचारियों में भी असंतोष है। तैनात तीन एसएसओ व छह संविदाकर्मियों ने प्रबंधन की कार्यप्रणाली से परेशान होकर कार्य करने से इंकार कर दिया। सभी ने अधिशाषी अभियंता को प्रार्थनापत्र के साथ त्यागपत्र मंजूर करने की मांग की। एसएसओ बुद्धविलास, राजकुमार व रामसुफल पांडेय ने पत्र में कहा कि पावर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था न होने से ड्यूटी करना जान जोखिम में डालने जैसा है। संविदाकर्मी रामकिशोर, रामराज सिंह, स्वतंत्र, विक्रम सिंह व संतोष ने कहा कि पीसीवी ब्रेकर की मरम्मत के दौरान घुसी भीड़ ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। घटना के समय कई बार अधिकारियों को फोन करने पर किसी ने रिसीव नहीं किया।

मुकदमे की जानकारी चार नामजद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

लोढ़वारा पावर हाउस के जेई अनुज कुमार ने कर्मचारियों के साथ कोतवाली कर्वी पहुंचकर तहरीर दी। अवगत कराया कि परसौंजा निवासी संतराम, नारेन्द्र सिंह, विजय उर्फ सोनू व खुमानी पुरवा निवासी प्रांसू मिश्रा के साथ 20 से 25 अज्ञात लोगों ने पावर हाउस पहुंचकर कर्मचारियों से मारपीट की। सरकारी दस्तावेज फाड डाले। पूरे पावर हाउस की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। मना करने पर एसएसओ बुद्धबिलास के गले में गमछा डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। एसएसओ के सिर व गले में गंभीर चोट आई है। प्रभारी निरीक्षक कर्वी दुर्गविजय सिंह का कहना है कि जेई की तहरीर के आधार पर चार नामजद व 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।