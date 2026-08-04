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Chitrakoot News: अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग ने जहर खाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा गांव में हुई घटना लखन महतो। (फाइल फोटो) चित्रकूट, संवाददाता। पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते ब

Chitrakoot News: अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग ने जहर खाकर दी जान

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। पहाड़ी थाना क्षेत्र के इटौरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दोनो बेटों के बाहर होने से बुजुर्ग गांव में अकेला रह रहा था। खुदकुशी की वजह अभी सामने नहीं आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। इटौरा निवासी 65 वर्षीय लखन महतो गांव में अकेले रह रहा था। उसका एक बेटा रामनरेश मप्र के अनूपपुर व दूसरा बेटा दीपक लखनऊ में रह रहा है। सोमवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे लखन ने घर में ही अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

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लखन के भाई की बेटी जब खाना देने उसे पहुंची तो उसकी हालत देखी। इसके बाद परिजनों को जानकारी हुई। आनन-फानन परिवार के लोग उसे लेकर सीएचसी पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान लखन महतो की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है। थाना प्रभारी निशिकांत राय का कहना है कि खुदकुशी की वजह अभी सामने नहीं आई है। परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे है। घटना की जांच की जा रही है।

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