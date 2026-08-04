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Chitrakoot News: तीन महीने से अतरौली माफी का नलकूप बंद, डीएम ने जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: कई प्रदर्शनों के बाद डीएम ने विभागीय अफसरों को जमकर फटकारा ओरा पंप कैनाल का लिया जायजा, अधिकारियों से ली जानकारी चित्रकूट, संवाददाता। बिजली समस्या को

Chitrakoot News: तीन महीने से अतरौली माफी का नलकूप बंद, डीएम ने जताई नाराजगी

Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। बिजली समस्या को लेकर पिछले एक पखवारे के भीतर कई बार हो चुके प्रदर्शन और पावर हाउस पहाड़ी व लोढ़वारा में हंगामा, तालाबंदी, बवाल को डीएम पुलकित गर्ग ने काफी गंभीरता से लिया है। लगातार आ रही बिजली संबंधी शिकायतों पर डीएम ने महकमे के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न नहरों एवं पंप कैनालों के संचालन, विद्युत आपूर्ति व सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नहरों को गूगल मैप पर चिन्हित किया जाए। जलापूर्ति की जानकारी उपलब्ध रहे। धान की रोपाई के दौरान किसी भी क्षेत्र में सिंचाई बाधित न हो, इसके लिए रोस्टर बनाकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें।

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विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने जरुरत के अनुसार कैपेसिटर बैंक स्थापित कराने के निर्देश भी दिए। अतरौली माफी नलकूप तीन माह से बंद होने की जानकारी पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि इस नलकूप को एक सप्ताह के भीतर हर हालत में चालू कराएं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों एवं ग्राम प्रधानों के साथ व्हाट्सएप समूह बनाकर नियमित सूचना साझा करें। इधर सीडीओ डीपी पाल ने ओरा पंप कैनाल में व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने विद्युत आपूर्ति बहाल होने के साथ पंप कैनाल को चालू कराया। अधिकारियों ने अवगत कराया कि पंप कैनाल के माध्यम से किसानों को सुचारु रूप से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राजकीय नलकूपों में से 18 चालू हालत में है। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बरूआ बांध एवं चिल्लीमल पंप कैनाल व गुंता बांध से सिंचाई के लिए जलापूर्ति के संबंध में अवगत कराया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।

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