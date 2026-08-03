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Chitrakoot News: आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट में युवक कुलदीप मिश्रा के खिलाफ ऑनलाइन ठगी में सहयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। उसने साइबर अपराधियों को अपना बैंक खाता दिया, जिसमें 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए गए। इसी दौरान, न्यायालय ने आबकारी और आयुध अधिनियम के तहत आरोपियों को सजा और जुर्माना सुनाया।

Chitrakoot News: आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज

Chitrakoot News: चित्रकूट। साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन ठगी की रकम के लेनदेन में सहयोग करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर श्यामलाल गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि डीजी साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त गोपनीय पत्र व एसपी के निर्देश पर आनलाइन ठगी के दो मामलों की जांच की गई। जिसमें एसबीआई राजापुर के खाता धारक कुलदीप मिश्रा निवासी पराको का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि कुलदीप ने साइबर अपराधियों के माध्यम से अपने बैंक खाते में करीब 3.50 लाख रुपये प्राप्त किए है। उसके साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका है। जांच रिपोर्ट के आधार पर साइबर थाने में कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना

चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी रिंकू सिंह उर्फ जितेन्द्र निवासी सिलौटा थाना मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

आयुध अधिनियम में दोषी को सजा के साथ सुनाया जुर्माना

चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने आयुध अधिनियम के मामले में दोषी पप्पू उर्फ नरेन्द्र निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ सो रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

तेजी से नशे की ओर बढ़ रही युवा पीढ़ी

चित्रकूट। प्रधानमंत्री के युवा नशे से दूर रहें के आह्वान के बाद प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था ने जिले में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख श्रीप्रकाश द्विवेदी ने चार अगस्त मंगलवार से अभियान शुरु होगा। जिले के 135 स्कूल-कॉलेजों में जाकर नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा। क्षेत्रीय प्रमुख दुर्गेश नंदनी ने कहा कि नशे के खिलाफ हर जगह शिविर लगाए जाते हैं। शिक्षण संस्थानों व गांवों में जाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। श्रीप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे की तरफ बढ़ रही है। इसे रोकना बहुत ही जरुरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुलदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा किस कारण से दर्ज किया गया है?
कुलदीप मिश्रा के खिलाफ ऑनलाइन ठगी में सहयोग करने का मामला दर्ज किया गया है।
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