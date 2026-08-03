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Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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Chitrakoot News: चित्रकूट में न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद ने आबकारी अधिनियम के मामले में रिंकू सिंह उर्फ जितेन्द्र को न्यायालय उठने तक की सजा दी है। इसके साथ ही उन पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने मामले में प्रभावी बहस की।

Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना

Chitrakoot News: चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी रिंकू सिंह उर्फ जितेन्द्र निवासी सिलौटा थाना मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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