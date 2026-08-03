Chitrakoot News: आयुध अधिनियम में दोषी को सजा के साथ सुनाया जुर्माना
Chitrakoot News: चित्रकूट में, जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत दोषी पप्पू उर्फ नरेन्द्र को जेल में बिताई अवधि की सजा दी है। उन्हें 800 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने कोर्ट में प्रभावी बहस की।
Chitrakoot News: चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने आयुध अधिनियम के मामले में दोषी पप्पू उर्फ नरेन्द्र निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।
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