Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chitrakoot News: आयुध अधिनियम में दोषी को सजा के साथ सुनाया जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
Follow us on Google News
share

Chitrakoot News: चित्रकूट में, जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत दोषी पप्पू उर्फ नरेन्द्र को जेल में बिताई अवधि की सजा दी है। उन्हें 800 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने कोर्ट में प्रभावी बहस की।

Chitrakoot News: आयुध अधिनियम में दोषी को सजा के साथ सुनाया जुर्माना

Chitrakoot News: चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने आयुध अधिनियम के मामले में दोषी पप्पू उर्फ नरेन्द्र निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

ये भी पढ़ें:Chitrakoot News: आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज
ये भी पढ़ें:Chitrakoot News: आबकारी अधिनियम में दोषी को सजा के साथ जुर्माना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।